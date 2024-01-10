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10/01/2024

日本實用App｜日本旅遊遇天災超慌張？日本觀光廳為海外旅客設防災APP！有繁中警報+醫療機構資訊！附下載連結

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Text: Sammy Leung

　　近日，日本石川縣能登半島發生黎克特制7.6級，引發房屋倒塌及火警事件。天災防不勝防，大家去日本旅行前，不妨考慮一下下載外國旅客專用的災害警報訊息官方APP，以備不時之需。這個App用途很多，還可以把災害警報訊息轉做多種語言，十分方便。即睇！

 

延伸閱讀：日本地震｜石川能登半島7.6級地震破139年紀錄！旅行哪些地區受影響？一文睇晒應對地震 dos & don'ts +災區設免費Wi-Fi報平安

 

 

　　天災防不勝防，若遇天災，有時電話會響起災害警報訊息，但面對自己不熟悉的語言，有時真的很難明白到底正在發生甚麼事。而日本觀光廳推出了一個叫做「Safety tips」，是外國旅客專用的災害警報訊息官方App，App內會使用推送功能提供警報訊息。

 

 

 

 

 

 

　　App會為大家推送地震速報、海嘯警報及其他天氣警報等資訊，除了這些之外，還有根據周邊情況而設的避難流程圖、方便你與周圍的人進行溝通的應急對話、醫療機構資訊及災害時提供信息網站連結等實用功能。

 

 

 

　　 App上會有14種語言，包括英語、日語、韓語、中文（繁體、簡體）、越南語、西班牙語、葡萄牙語、泰語、印尼語、塔加路語、黎巴嫩語、高棉語、緬甸語、蒙古語。所以大家如果會去日本旅行或工作的話，不妨下載這個App，多一重保障！

 

 

iOS 9.0下載地址Android下載地址

 

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