航空準時率 | HK Express香港快運成廉航全球第三、亞洲no.1！國泰全球唔見影！亞太排第幾？全球二十大最準時起飛機場香港無份！即睇完整排名

近日國泰航空瘋狂取消航班的消息鬧得熱烘烘，滿心歡喜出發去旅行，最後一場空固然十分煩惱又憤怒，有時沒有被取消航班，但不停延誤也會令人鼓躁！航空數據分析公司Cirium近日公布《2023航空準點表現報告》，究竟國泰會否榜上有名？HK Express又以多少準點率成為廉航亞洲第一？

全球Top 10只有2間亞洲航空公司

Cirium以飛機在預定到達時間15分鐘內到達登機口定義航空公司準點率，而機場準點率則透過準時出發航班來衡量，排列出全球、5大洲份及廉航排名。宏觀及整合所有數據，包括航班數目及準點率等，全球準時航空之冠屬於哥倫比亞航空（SA AVIANCA, AV），準點率達85.73%，而第二及第三位是藍色巴西航空（Azul, AD）及卡塔爾航空（Qatar Airways, QR），分別達到85.51%和85.11%。至於亞洲航空公司的蹤影要數到第7名，由日本的全日空航空（ANA, NH）所得，以82.75%準點率躋身十強！另外日本航空（JAL, JL）亦緊隨其後，以82.58%位居第8名。

全球最準時航空Top 10（準點率）

1. 哥倫比亞航空（SA AVIANCA, AV）：85.73%

2. 藍色巴西航空（Azul, AD）：85.51%

3. 卡塔爾航空（Qatar Airways, QR）：85.11%

4. 達美航空（Delta Air Lines, DL）：84.72%

5. 伊比利亞航空（Iberia, IB）：84.38%

6. LATAM Airlines（LA）：84%

7. 全日空航空（ANA, NH）：82.75%

8. 日本航空（JAL, JL）：82.58%

9. 沙烏地阿拉伯航空（Saudia, SV）：81.29%

10. 美國航空（American Airlines, AA）：80.61%

國泰航空排亞太區第幾名？

位列全球第7位的日本全日空航空，毫無懸念是亞太區第一名，而日本航空則是第二位！至於第三名是泰國的航空公司—泰國亞洲航空（Thai Air Asia, FD），準點率達82.52%！香港人最關心的莫過於本地的航空公司是否榜上有名，而數到第十名終於看到國泰航空，以76.32%的準點率成功進入亞太區十大準時航空！撇除近日的取消航班安排，仍是香港最準時的航空公司。

（圖片來源：Cathay Pacific）

亞太區最準時航空Top 10（準點率）

1. 全日空航空（ANA, NH）：82.75%

2. 日本航空（JAL, JL）：82.58%

3. 泰國亞洲航空（Thai Air Asia, FD）：82.52%

4. 靛藍航空（IndiGo, 6E）：82.12%

5. 紐西蘭航空（Air New Zealand, NZ）：79.68%

6. 嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia, GA）：78.67%

7. 新加玻航空（Singapore Airlines, SQ）：78.57%

8. 菲律賓航空（Philippine Airlines, PR）：77.46%

9. 越南航空（Vietnam Airlines, VN）：77.46%

10. 國泰航空（Cathay Pacific, CX）：76.32%

下一頁：HK Express獲廉航第三名，成亞洲第一！