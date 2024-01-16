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16/01/2024

日本旅遊注意！Visit Japan Web 1.25更新！入境＋海關審查一個QR Code搞掂！羽田機場先行簡化過關、人臉識別通過海關申報？即睇使用教學

#Visit Japan Web #羽田機場 #生活百科 #旅遊 #日本 #旅行 #Travel News #東京 #0+3 #短線遊
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Text: Kennis Wong

　　經常「返鄉下」去日本的旅行精注意！Visit Japan Web將於1月25日改版了！未來只需一個二維碼就可以入境，之後不能再用舊有的QR Code！究竟Visit Japan Web有甚麼改動？入境前要準備甚麼？出發前即刻睇下！

 

Visit Japan Web | 入境審查及海關二維碼、功能表將統一！

 

　　日本Visit Japan Web將於1月25日香港時間凌晨4時（日本時間凌晨3時）進行系統更新！以往入境審查（即外國人入境記錄）和海關申報（即攜帶物品、單獨托運物品申報）的二維碼是分開兩個二維碼辦理手續，及後將會「二合一」，以一個二維碼就能過關！至於功能表方面，也會由分開「外國人入境記錄」及「攜帶物品、單獨托運物品申報」，變成「入境審查以及海關申報」一個功能表。

 

閱讀更多：小心Visit Japan Web仿冒App！

 

（圖片來源：Visit Japan Web官網）

 

　　如果大家經常遊日的話就要注意，之前生成的二維碼在1月25日後要作廢了！系統更新後不能再用更改前的二維碼，因此要以更改後的QR Code辦理入境手續。提提大家，Visit Japan Web不能離線使用，因此記得下機前就預設好網絡，又或者在可以上網時就登入系統，才能打開QR Code成功入境。

 

Visit Japan Web使用流程

 

【入境前所需手續】

1. 建立帳號及登入

2. 登錄使用者資料

3. 登記入境日程

4. 登錄所需手續的相關資料

 

【抵達日本後所需手續】

1.在入境手續中顯示二維碼

 

Visit Japan Web使用流程詳情請按此

 

日本擬於羽田機場先行二維碼及人臉識別審查過關！

 

　　日本媒體NHK報道指，政府為方便旅客，計劃將於東京羽田機場率先試行入境簡化措施，大家只需事先在Visit Japan Web辦理手續及取得二維碼，然後在入境時掃瞄二維碼及護照就可過關，然後再透過人臉辨識系統就可直接過關。不過現時仍未有計劃的實際時間，一旦實施，相信可以大大減少等候時間！

 

（圖片來源：羽田機場）

 

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