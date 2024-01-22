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22/01/2024

新年北上深圳5大攻略！春運高峰期幾時？高鐵一票難求點算？農曆新年哪些餐廳營業？要睇這個App！這個地方嚴禁放煙花！即睇新春內地遊FAQ

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Text: Kennis Wong

　　2月10日就農曆新年喇！今年除了留港與親朋好友互相拜年外，相信不少人都會來個短線遊，北上一定是其中一個選擇！不過農曆新年是內地重大節日，到內地玩樂時，店舖會否暫停營業？萬一到食肆用餐又是否需要派利是？專門分享大灣區旅遊的Youtuber西DorSi最近拍片分享過年北上貼士，即睇他的玩樂心得！

 

新年北上攻略 ︳ 1. 春運高峰期維持幾耐？高鐵一票難求？

 

　　很多內地人離鄉別井到城市工作，每年只會在農曆新年期間回鄉與親友重聚，不過有些人老家離市區很遠，所以會提早乘搭高鐵回鄉；部分人甚至會推前一個月由深圳回鄉下，即是年廿八前10天（即1月28日），以及2月16日之後10天左右（即2月26日），就是「春運高峰期」，高鐵車票基本上一開賣就被搶光，因此打算這段時間到內地較遠的地方玩樂的話，記得提早買車票！如果搶不到由香港出發的高鐵車票，大家可考慮搭港鐵北上，又或經福田口岸過關，再搭地鐵到達深圳北站轉高鐵。

 

（圖片來源：晴報）

 

　　不過近年有不少「港漂」，不乏在香港工作或讀書的內地人，預計他們也會趁農曆新年回家，所以大家也要有心理準備，高鐵以外來回中港兩地的交通工具亦會十分擁擠，約好日子北上就要及早購票！

 

預計春運高峰期
時段：1月28日至2月26日（年廿八前10天至初七後10天）
高鐵購票詳情請按此

 

新年北上攻略 ︳2. 深圳、廣州市面較冷清？餐廳會照常營業嗎？

 

　　在香港一到假期，各大商場均是人山人海，彷彿所有人也外出消費，但內地一線或較熱鬧城市則剛剛相反，由於群眾紛紛回鄉過年，因此深圳、北京、上海及廣州商場人流比較疏落。至於商舖會否營業就要視乎人手，部分店舖假如人手不足就會休息。YouTuber西DorSi指，絕大部分的內地品牌連鎖快餐店都不會開門，而KFC、麥當勞等外國品牌及內地高檔餐廳及茶飲店等大有機會照常營業，最多在年三十晚及年初一中午休息。如果新年期間會北上，可能要多行幾步覓食，或者做好功課，在內地玩樂網站「大眾點評」等看看營業時間！

 

（圖片來源：Google Play）

 

大眾點評請按此

 

下一頁：繼續睇新年北上貼士！

 

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