日本網民票選韓國最美女星Top10！宋慧喬只排第7！BLACKPINK得一人上榜？睇埋劇集推介

K-Pop 及韓劇近年風靡全球，不論是韓國偶像團體或演員在世界各地均有支持者。日本投票網站 rankingoo 早前就票選出韓國最美女明星，宋慧喬只排第 7，BLACKPINK 竟得一人上榜。即睇完整名單。

第10位：Karina

大家對 Karina 的名字可能較陌生，她其實是韓國 SM 娛樂在 2020 年推出偶像女團 aespa 的隊長。據說 Karina 未出道前已是薄有名氣的 KOL，就連 SM 娛樂也是星探主動邀請她成為練習生。出道 4 年，Karina 憑精緻外型、高佻身型被外界喻為「人間 AI」，入行短短 4 年即躍升為廣告、時尚界的寵兒，人氣爆燈。

（圖片來源︰IG @katarinabluu）

（圖片來源︰IG @katarinabluu）

第9位：韓孝周

第 9 位是韓劇女神韓孝周，早在 18 歲從韓國「Binggrae 小姐」模特兒大賽中奪冠出道，後來演出多套人氣韓劇，如《一枝梅》、《燦爛的遺產》、《W——兩個世界》等，近年更憑Disney+ 韓劇《Moving 超異能族》在第 59 屆大鐘賞羸得最佳女主角殊榮，首次問鼎大鐘賞節目部門視后。

（圖片來源︰IG @hanhyojoo222）

（圖片來源︰IG @hanhyojoo222）

韓孝周的拍劇產量雖然不算多，但大多是高收視韓劇，最為港人熟悉一定是《W——兩個世界》，她飾演的實習醫生吳研珠意外進入了爸爸創造的網路漫畫世界，更被捲入跟故事英雄扯上關係的兇殺疑案，在劇中與李鐘碩展開科幻又浪漫的故事，目前在 Netflix（按此）及 黃 Viu（按此）也能觀賞。而《Moving 超異能族》則是英雄動作劇集，講述一個由超能力者組成的秘密組織被迫解散後，各人隱姓埋名過著平凡生活，直至發生一宗離奇謀殺案，他們才再度結集，對抗北韓異能部隊。而且《Moving》演員陣容強勁，除了韓孝周，更有柳承龍、趙寅成、韓孝周、車太鉉等實力派演員，值得一看。

（網上圖片）

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