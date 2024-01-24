  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

24/01/2024

高鐵訂票 |高鐵跨境多程票將開賣！計次票、定期票西九龍站往返10個內地車站！折扣高達36%、可免費取消班次！即睇購買、預約教學

#Travel News #東莞 #短線遊 #內地 #北上食買玩 #北上 #高鐵跨境多程票 #MTR #廣州 #福田 #高鐵 #高鐵訂票 #著數 #0+3 #優惠 #深圳
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　開關後大家去過多少次大灣區吃喝玩樂？又或者是否要不停中港兩邊走工幹？游走中港兩地，高鐵都算方便快捷，是不少人北上的最佳交通工具選擇！明天（1月25日）起高鐵將推出計次票及定期票，折扣更高達36%！經常往返內地及香港的你你你要注意，看看這兩款車票對你來說是夠抵用！

 

高鐵訂票 | 計次票及定期票十大車站往返西九龍站？

 

　　今次高鐵多程票分為「計次票」及「定期票」，兩者也能任選福田、深圳北、光明城、虎門、東莞南、常平、東莞、慶盛、廣州南及廣州東這10個車站往返西九龍站。

 

　　20次計次票可於90日乘搭20程，最多可同時預約4班列車，折扣可高達約11%！而30日定期票則為30日內乘搭60程，同時可預約10班列車。假如你幾乎每天也需要兩地來回的話，這款車票就十分著數，折扣高達約36%！

 

（圖片來源：MTR）

 

高鐵訂票 ︳內地網站購買以人民幣結算？

 

　　大家想買這2款車票的話，記得先於中國鐵路12306官方網站或手機App註冊用戶，然後購買車票。車票以人民幣定價發售。大家購票後可以在中國鐵路12306線上票務平台（網站或App），或內地車站售票機及檢票閘機預約15天內出發的班次，可以一站式網上完成。如果突然改變行程，可於開車前免費取消原本的預約，改約另一班車，48小時內還可以取消預約5次。

 

（圖片來源：MTR）

 

高鐵跨境多程票

 

開賣日期：1月25日　

車站組合：福田／深圳北／光明城／虎門／東莞南／常平／東莞／慶盛／廣州南／廣州東

20次計次票：90日乘搭20程

30日定期票：30日乘搭 60程

條件：可選擇一等座或二等座成人票。車票須於購票日起計30天內（包括當天）使用車票，車票有效期由首次乘車日起計

 

購票乘車步驟

 

1. 購票：可於中國鐵路12306官方網站或手機App購買（註冊用戶適用）。車票以人民幣定價發售

2. 預約座位：購票後須經下列途徑預約座位，計次票最多可同時預約4班車，而定期票則可最多預約10班車

●　12306：預約後可在賬戶內查看車票資料

●　內地車站售票機：預約後會提供「行程信息提示」，列明車票資料

●　內地車站檢票閘機：直接以購票時所使用的證件入閘取得座位，車票資料會發送去12306註冊用戶於賬戶內預設的通知渠道，或以短訊發至旅客登記的手機號碼

3. 乘車：以購票時使用的證件入閘乘車

 

高鐵跨境多程票詳情請按此

購票詳情請按此

12306網站請按此

預約座位詳情請按此

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#Travel News #東莞 #短線遊 #內地 #北上食買玩 #北上 #高鐵跨境多程票 #MTR #廣州 #福田 #高鐵 #高鐵訂票 #著數 #0+3 #優惠 #深圳

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk