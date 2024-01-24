深圳灣口岸新年特別安排！幾時24小時通關？羅湖口岸這兩天延長開放時間！睇埋港鐵、巴士交通安排

剛在月初舉行的除夕煙花匯演雖然吸引了大批內地旅客來港觀賞兼歡度佳節，可惜跨年後多個口岸關閉，導致大批旅客滯留香港。政府為免農曆新年假期重蹈覆轍，近日制定年三十起實拖的特別通關安排及公共交通服務，而疏導旅客。

署理政務司司長卓永興昨日（23日）宣布，深圳灣口岸將於年三十至年初四一連五日通宵運作，羅湖口岸則於年三十及年初二延長服務至凌晨2時，避免集中使用落馬洲／皇崗口岸而導致擠塞。為了有效分流跨境私家車，深圳灣口岸實施 24 小時通關的五天期間，凌晨時段只容許持指定口岸許可證的跨境私家車行走落馬洲／皇崗口岸。

【深圳灣口岸】

- 年三十（2月9日）至年初四（2月13日）將由原來凌晨 12 時關閉，改為 24 小時通宵服務

- 提供客車清關服務

- 持落馬洲／皇崗、深圳灣、文錦渡及沙頭角口岸許可證的跨境私家車，可在凌晨時段使用深圳灣口岸

【羅湖口岸】

- 年三十（2月9日）及年初二（2月11日）旅客清關服務由原來凌晨 12 時關閉，延長至翌日凌晨 2 時

- 港鐵東鐵線亦會相應延長服務

公共交通安排方面，為配合深圳灣口岸 24 小時通關，專營巴士營辦商將於期間營運第 NB2 號和 NB3 號兩條特別通宵巴士路線，分別於深宵時分提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。政府亦與跨境巴士服務營辦商安排新增凌晨時段使用深圳灣口岸的服務，並加強使用落馬洲／皇崗口岸的服務，包括由市區主要站點例如佐敦、太子、灣仔等出發的跨境巴士；以及來往落馬洲（新田）公共運輸交匯處與落馬洲／皇崗口岸的皇巴。

● 港鐵︰東鐵線於年三十及年初二晚的最後一班前往羅湖站的列車，將於凌晨 0 時 56 分於金鐘站開出，約於凌晨 1 時 46 分到達羅湖站；而最後一班離開羅湖站的列車，則會於上午 2 時 30 分開出，約於凌晨 3 時 20 分到達金鐘站。

● 巴士︰專營巴士營辦商亦將於年三十至年初四期間，營運兩條特別通宵巴士路線— NB2 和 NB3，分別於深宵時分提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。