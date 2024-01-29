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29/01/2024

新年2024｜元朗信芯園2月指定日子免費入場！超多打卡位+買蘭花、香水百合！睇埋年花價錢

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Text: Louise Yuen Photo: 信芯園農莊

　　過年買年花是指定動作，除了行逛年宵、太子花墟，位於元朗的信芯園農莊同樣是採購年花兼打卡好去處，今年種植了多款香水百合及蘭花，而且 2 月初起指定日子更免費開放給大家入場買花賞觀！

 

　　位於元朗新田的信芯園每年盛夏都會對外開放多塊向日葵花田，可惜去年 5 月被指違規經營農場而閉園近半年，直至同年 11 月獲批休閒農莊牌照後即重新開放。

 

　　臨近農曆新年，信芯園預告大家在年廿四（2 月 3 日）至年三十（2 月 9 日）將可免費入場，盡情在花田旁邊賞花，重點是現場也供應多款年花及新年盆花，當中以 $30 五枝新色劍蘭最抵買。場內更有多個打卡位，如別具新年氣氛的油紙傘步道、日式鳥居、紫藤隧道等，讓大家買年花同時也支持本地農業。

 

 

 

 

 



信芯園農莊

地址：元朗新田小磡村信芯園

開放時間：9am-6pm

入場費：$50（2月3至9日免費入場）

詳情︰www.facebook.com/shunsumyuen

 

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