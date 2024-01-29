  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

29/01/2024

新年好去處2024｜商場新年超靚打卡熱點！雙料歌后陳蕾編織主題裝置 / LINE FRIENDS情人橋 / 光影祭388個花燈天梯 / Hello Kitty 50周年慶典

#著數優惠 #新年好去處 #CNY2024 #打卡熱點 #著數 #打卡商場 #本地遊 #新春好去處 #時代廣場 #新都會廣場 #海港城 #Hello Kitty #Mira Place #東薈城名店倉 #荷里活廣場 #週末好去處
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　快要到農曆新年，相信大家都開始辦年貨，約好親戚朋友拜年的時間。每到節日，很多本地商場都會設置不同的打卡位，譲大家多一個好去處。今次會介紹本地多個商場的靚靚打卡位，部分更有新年的Shopping優惠，大家新年一定要去打卡！

 

新年打卡商場│1. 時代廣場：陳蕾「新春花蕾」4大打卡位

 

　　時代廣場在今個新年聯同出爐叱咤樂壇女歌手金獎得主、我最喜愛女歌手兼織物達人陳蕾，在即日起至2024年2月25日推出「新春花蕾」為主題的打卡位，露天廣場打卡位大致有4個，包括：

  • 長達9米的新春花蕾隧道：隧道佈滿陳蕾所設計的絢麗花卉編織圖案，再配搭霓虹燈飾
  • 千姿百態瑰寶花道：圓環花道上垂掛著陳蕾特別設計的新春編織圖案，當中有心心眼金魚、金幣和金元寶
  • 織女世界：展示陳蕾精選的三件得意之作，全部都是陳蕾親手編織、仙氣滿滿的針織作品，而兩旁亦展出了陳蕾為時代廣場設計的新年利是袋，其中5件更將作慈善拍賣，填妥拍賣表格後投入競投箱即可參與競投
  • 步步高「聲」花蕾鼓展區：互動花鼓飾有由陳蕾所設計的針織花蕾圖案

 

　　時代廣場的2樓中庭都還有一個打卡位，地面飾上織紋花蕾貼紙及4.5米高巨型桃花樹，大家可以去感受一下新春氣氛。

 

 

 

 

 

 

 

　　另外，時代廣場及陳蕾都推出了針織利是封套及利是袋，利是封套每款有立體針織花卉配搭復古的燙金圖案，一套5款共8枚。只要大家即日消費滿 (最多可累積三張於不同商戶之單據）$2,000至$3,999.9 可換領利是封一套；$4,000 或以上可得到利是套裝一套，包括利是封一套及針織利是袋一個。

 

 

 

慈善拍賣競投箱

競投期：即日起至2024年2月25日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰銅鑼灣時代廣場2樓客戶服務部旁

針織利是封套及利是袋

換領日期：即日起至2024年2月9日

換領地點：5樓換領專櫃

換領時間：中午12時至晚上10時

時代廣場 - 新春花蕾

日期：即日起至2024年2月25日

時間：上午10時至晚上10時

地址：銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

詳情按此

 

下一頁：新都會廣場

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#著數優惠 #新年好去處 #CNY2024 #打卡熱點 #著數 #打卡商場 #本地遊 #新春好去處 #時代廣場 #新都會廣場 #海港城 #Hello Kitty #Mira Place #東薈城名店倉 #荷里活廣場 #週末好去處

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk