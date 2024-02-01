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01/02/2024

香港櫻花2024｜4大賞櫻好去處！新開東涌櫻花園/ 山上睇鐘花櫻桃+梅花！沙田竟找到河津櫻？

#本地遊 #梅花 #嘉道理農場 #東涌櫻花園 #河津櫻 #賞花 #鐘花櫻桃 #關公忠義亭廟 #中文大學 #長洲 #櫻花 #東涌 #週末好去處 #打卡熱點
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Text: Louise Yuen

　　東涌櫻花園剛在周末開放，便吸引一眾愛花人士蜂擁而至，人人都想走入一片粉紅花海，感受初春氣氛。但其實香港還有多個賞花好去處，可以欣賞到不同品種的盛開櫻花，今次為大家盤點 4 大賞花熱點，按花期前往不同地點，也能置身一片紅調當中。

 

賞花好去處2024｜01 東涌櫻花園︰走入步道被80多棵櫻花包圍

 

　　東涌櫻花園自去年開幕後，旋即成為本港人氣賞櫻新熱點，今年機管局再在赤鱲角南路及觀景山山腳種植約 80 棵「好運來」櫻花樹，比往年的「廣州櫻」更耐熱、更紅艷，較適合香港天氣，櫻花園近日已正式對外開放。正值花期，這片草地慢慢染成浪漫櫻花，大家可以走入行人步道近距離打卡賞花，料下個周末花開得最燦爛。若乘搭昂坪纜車，更可以俯瞰角度欣賞整片粉色花海！

 

（圖片來源︰FB @Hong Kong International Airport 香港國際機場 ）

（圖片來源︰FB @Hong Kong International Airport 香港國際機場 ）

 

交通︰

由東涌港鐵站巴士總站，乘S1、S52、S52A、S52P、 S56、S64、S64C、 S64P、S64X路線巴士往機場，於飛機燃料庫站下車；或

由市區乘 E11 、E11A、E21、E21D、E22、E22A、E23、E23A 路線巴士往機場，於赤鱲角南路站下車；或

由東涌港鐵站出發，經纜車站，沿赤鱲角南路過橋步行 15 分鐘前往

 

（圖片來源︰FB @Hong Kong International Airport 香港國際機場 ）

 

下一頁︰嘉道理農場鐘花櫻桃盛放！梅花幾時開？

 

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