深圳超市｜別只逛山姆及Costco！4大必去深圳超市推介！不賣隔夜蔬菜盒馬鮮生 / 德國大型倉儲式超市 / 中產高質貴婦超市

對於常常北上的港人來說，最近深圳的熱門話題一定是山姆超市及Costco，很多人北上時順便會去超市大買特買。但如果你怕太多人，想去其他超市的話，其實在深圳都有很多選擇，好像是超多優惠的盒馬鮮生、產品多元化的大潤發超市。如果大家想去大型倉儲式超市，都可以選麥德龍，即睇！

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深圳超市│1. 盒馬鮮生：不賣隔夜蔬菜

可能大家都聽過盒馬鮮生，大型超市盒馬生鮮是「河馬先生」的諧音，在部分生鮮食上，堅持「只售一日」，好像是蔬菜、水果、肉禽、乳製品、烘焙、海鮮、水產等都要日日新鮮不隔夜，所以就不怕不新鮮。在今年新年，盒馬鮮生都推出了多款性價比的春節禮盒，價錢由100人民幣至400元人民幣不等，大家可以按自己的需要入手。而且，盒馬鮮生在深圳有超多的分店，大家不用怕找不到！

盒馬鮮生地址按此

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