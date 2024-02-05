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05/02/2024

年宵市場2024｜新年要逛年宵花市！港九新界15大年宵市場地址、開放時間一文睇清！全部有乾濕貨、9個設快餐攤位！1方法即知現場迫唔迫？

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Text: Sammy Leung

　　過年除了要吃團年飯之外，還有一樣必做的活動，就是逛年宵市場。而今年的年宵市場，已經在昨日(4日)開始了，今年政府更設立了應用科技措施監察場內情況，大家在網上都可以看到各個年宵的人流情況，十分方便。即睇15個年宵市場地址、開放時間及攤位數目！

 

　　2024年農曆年宵市場2月4日至2月10日清晨7時舉行，一連7天，大家可以去在15個地點逛年宵市場。食物環境衞生署發言人提醒，前往年宵市場的市民留意現場人流情況，盡量使用公共交通工具。而在各農曆年宵市場會有應用科技措施監察場內情況，並在有需要時實施人流管制。如果大家想知道15個年宵市場的人流情況，可以在食環署網頁上看到，在食環署網頁上會以紅、黃、綠燈形式顯示現場的擠迫程度：

  •    綠色：人流較少
  •    黃色：場內略為擠迫
  •    紅色：場內非常擠迫

 

圖片來源：fehd.gov.hk

 

圖片來源：fehd.gov.hk

 

　　而大家都要留意，年宵市場於每日開放時間結束前15分鐘就會停止進場。

 

年宵市場人流情況詳情按此

 

下一頁：即睇15個年宵市場地址、開放時間

 

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