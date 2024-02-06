韓國最高收入女演員Top 10出爐！《大長今》李英愛隱退多年吸金力依舊超強！宋慧喬憑《黑暗榮耀》再爆紅！邊個女星曾進軍荷里活？最後生只有24歲？

韓劇種類百變，無論令人毛骨悚然的懸疑劇，抑或甜到少女心爆發的愛情浪漫劇等同樣出色，一直以來深受全球電視精熱捧，令不少女演員爆紅，成為國際巨星！英國媒體《Nubia Magazine!》從票房、代言和廣告等賺取的收入，列出2024年收入最高的韓國女演員Top 10，年紀最小的只有24歲！即睇哪位女星吸金力最強！

第10位（$2,500萬美元）：韓志旼被稱童顏女星！

韓志旼被封為童顏女星，相信大家看到她的美貌也猜不到她已經出道20年吧？今年42歲的韓志旼擁有凍齡的外表，拍過不少聲名大噪的韓劇，最為人所知的莫過於《大長今》的信非！後來一直拍劇，最新的是浪漫奇幻懸疑喜劇《摸心第六感》，韓志旼飾演獸醫奉藝奮以「摸屁股」超能力為劇集主軸，想知喜劇女王如何展現搞笑能力，即刻一口氣煲晒！

（圖片來源：《大長今》劇照）

（圖片來源：《摸心第六感》劇照）

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第9位（$2,500萬美元）：金裕貞最年輕吸金女演員！

童星出身的金裕貞由小時候已經有不少粉絲，長大後清純外表並沒有走樣，並繼續在演藝圈打拼，年僅24歲的金裕貞以$2,500萬美元成為第9位收入最高的女演員！最近主演的《與惡魔有約》於Netflix上映，網上討論熱度甚高，金裕貞IG人數更上升200多萬，追蹤人數達至1,000萬！年紀輕輕已經那麼高人氣，前途無可限量！

（圖片來源：《與惡魔有約》劇照）

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