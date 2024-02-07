金像獎2024 ︳第41屆香港電影金像獎提名名單出爐！《白日之下》擁16項提名！梁朝偉、黃子華、林保怡影帝爭崩頭！最佳電影你揀邊套？

《第四十二屆香港電影金像奬》昨日（2月6日）於尖沙咀文化中心舉行記者招待會，兼公佈提名名單，正式為今屆頒獎禮揭開序幕，4月14日便會舉行頒獎禮，屆時ViuTV直播！今屆合資格入圍的候選電影有50部，比去年33部大幅增加！多套聲名大噪的電影，如年初的《毒舌大狀》，至年末的《白日之下》及《年少日記》等，均多次在名單中出現，即睇有沒有你最愛的2023年電影獲提名！

金像獎2024 ︳ 《白日之下》擁16項提名成熱門？

今年大會邀請4位新晉演員公佈提名名單，包括廖子妤及劉俊謙、吳冰（阿冰）及周漢寧。今年共設19個獎項，當中最受矚目的當然是最佳男、女主角，還有最佳電影！18部港產片、5部亞洲華語電影，一共23部獲得提名，其中熱門提名為以真人真事改編的《白日之下》，在19個獎項中獲得16項提名，其次為《年少日記》及《金手指》，各自取得12項提名！雖然最終獲獎的人只得一個，但被獲提名也是一種肯定，令演員們難掩興奮，在社交媒體表達激動的情緒！

（圖片來源：《白日之下》）

另外值得一提的是，爾冬陞監製的《白日之下》及《年少日記》上映時也引起不少影迷討論並大獲好評，今次兩齣電影雙雙入圍最佳電影，爾冬陞表示一直擔心任何一套會失落提名，但如今終於「飲得杯落，放心晒」！其餘被提名最佳電影的包括《命案》、《金手指》及《毒舌大狀》！

（圖片來源：香港電影金像獎）

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