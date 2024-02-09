深圳交通｜新年北上必睇！深圳開通2條免費巴士線！2月、新年期間限定！深圳灣口岸直達海岸城、寶能all city！即睇服務日期+時間

今個2月，深圳為了香港人在新年農曆新年都可以北上遊玩，所以在深圳灣口岸開設了2條新的免費巴士路線，專為新年及二月而設的，所以是期間限定的！如果大家這幾日想北上遊玩，不妨可以坐坐這些免費穿梭巴士！

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深圳巴士集團第五分公司指，在深圳市交通運輸局的指導下，開通了2條免費巴士線，這2條巴士專線是新年及二月期間限定的！大家坐巴士從深圳灣口岸a停車場出發，就可以直達南山寶能all city、海岸城等地方，十分方便。不過，大家要留意巴士的日期、時間及班次，好像是年初二是沒有的。如果要在新年期間逛商場，都要留意商場及商店的營業時間！先看看這2條免費巴士專線的詳情！

圖片來源：深圳巴士集團

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深圳灣口岸穿梭巴士│1.南山寶能all city免費巴士

停靠站：深圳灣口岸a停車場、寶能太古城、海月地鐵站、深圳灣口岸a停車場

服務日期：2月1日-10日

時間：上午10時正至下午8時正

價錢：免費



圖片來源：深圳巴士集團

深圳灣口岸穿梭巴士│2.深圳灣口岸-海岸城直達免費巴士

停靠站：深圳灣口岸a停車場-海岸城-深圳灣口岸a停車場

服務日期：2月2日至2月4日、2月12日至2月14日、2月16日至2月20日、12月23日至2月25日

服務時間：上午10時正至下午10時正

價錢：免費



圖片來源：深圳巴士集團