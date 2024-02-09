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09/02/2024

新年好去處｜年初一花車巡遊亮點逐個數︰9輛閃耀花車、日本超人氣女舞團登場！公開3大免費觀賞靚位！睇埋迪士尼、海洋公園、故宮博物館年初一至四開放時間

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Text: Louise Yuen

　　臨近農曆新年，年宵花市開鑼、商場也換上喜氣洋洋的新年裝置，城中滿載歡樂的節慶氣氛。最熱鬧要數於年大年初一舉行的「國泰新春國際匯演之夜」，今年有多達 9 輛閃耀花車及來自不同地方的表演隊伍登場，並在尖沙咀上演精彩表演，與大家一起新春行大運。

 

 

 

　　「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一當晚 8pm 正式開始，以龍騰香港賀新歲為主題，巡遊隊伍由文化中心廣場出發，大家沿途廣東道、海防道及彌敦道可以欣賞到旅發局、迪士尼樂園、海洋公園、國泰航空等單位的繽紛主題花車魚貫前行，至香港喜來登酒店外的終點，當中 Mr.Men Little Miss 更是首次參與花車巡遊。

 

 

海洋公園主題花車

Mr.Men Little Miss 主題花車

 

　　隨行還有 13 支本地表演隊伍、16 支中國內地及國際表演隊伍，最令人期待一定是來自大阪的超人氣女舞團 Avantgardey，由以「泡泡舞」聞名的日本編舞家 Akane 於 2022 年組成，成員均打扮成短髮校服 Look 的東洋娃娃，大跳富同步性及情緒豐富的表演，營造出趣怪形象，在網絡上大受歡迎。西班牙光影炫舞派則由每位舞者操控以幾何圖案構成的巨型木偶，配合音樂節奏同步轉換顏色，營造出強大的視覺衝擊。至於本地也有香港張強國術總會、珀珈斯樂團 x 香港敲擊樂學院小鼓隊等單位作代表，前者以中國傳統舞龍舞獅文化結合現代技術，演出飛龍在天上飛躍般的精彩表演；後者則主打步操鼓及敲擊樂，演繹熱血電影《鑼鼓喧天》的曲目《Shout It Out》。

 

日本 Avantgardey 舞團

西班牙光影炫舞派

 

旅發局推介最佳觀賞位置︰

 

　　●    彌敦道︰於彌敦道及中間道交匯處一帶的定點表演區，人潮較少，市民旅客有較充裕時間拍照和欣賞花車及表演。

　　●    廣東道海港城前︰在廣東道海港城及新太陽廣場附近的定點表演區，人潮較多，建議提早到達前排位置。

　　●    iSQUARE 國際廣場︰iSQUARE 國際廣場的低層位置，透過落地玻璃欣賞匯演。

 

國泰新春國際匯演之夜

日期︰2024 年 2 月 10 日（星期六）

時間︰晚上 8:00 至 9:45（下午 6:00 開始有街頭表演派對，第一輛花車約於晚上8:30到達廣東道，晚上9:00到達彌敦道，最後一輛花車約於晚上10:30到達終點）

花車及表演隊伍巡遊路線：尖沙咀香港文化中心廣場出發 > 沿廣東道、海防道及彌敦道前行

> 香港喜來登酒店外為終點

網址︰www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/chinese-new-year/night-parade.html

 

下一頁︰主要景點年初一至年初四開放時間

 

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