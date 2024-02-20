2024全球最安全旅遊國家出爐！這國家連升5名贏瑞士成榜首！港人旅遊熱門地英國、韓國、日本有無上榜？即睇Top15排名

今年，大家計劃好自己下一個旅行地點了嗎？很多香港人旅行都會選擇日本、韓國、泰國等地方，但大家在選擇旅遊目的地時，第一樣會考慮的是甚麼呢？當地的美食？景點？不！第一樣當然要考慮當地的安全性，因為要安全先會玩得開心又放心！近日，美國旅行保險公司就公布了2024年全球最安全旅遊國家排名，即睇有沒有你心水的目的地！

旅遊，目的都是為了放鬆，讓辛苦工作、生活的自己可以好好放鬆一下。如果，旅遊的目的地不安全，很容易出現突發危險或事件，就會令你在旅程內的每分每秒都要提心吊膽，根本放鬆不到身心！所以目的地的安全性，往往是很多旅客心中的首要條件。美國旅行保險公司Berkshire Hathaway Travel Protection近日公布了2024年全球最安全旅遊國家排名，排名除了訪問了旅客外，更參考了不少資料，好像是旅行安全評級等等。即睇今年的最新排名！

2024年全球最安全旅遊國家Top15

1. 加拿大

2. 瑞士

3. 挪威

4. 愛爾蘭

5. 荷蘭

6. 英國

7. 葡萄牙

8. 丹麥

9. 冰島

10. 澳洲

11. 紐西蘭

12. 日本

13. 法國

14. 西班牙

15. 巴西

加拿大 (圖片來源；Unsplash @Jason Hafso)

2024年的全球最安全旅遊國家為加拿大，由上年的第6位升至今年的榜首，Berkshire Hathaway Travel Protection指，低人口密度有利於安全旅行，更有其他網站認為加拿大暴力犯罪及與槍支相關的犯罪發生率較低。而第2名是去年排第9的瑞士；第3名是挪威，而挪威在去年是排第5；；而上年的第一名荷蘭則跌至第5名。香港人常去的英國、澳洲及日本，都上榜了，分別為第6名、第10名及第12名。不過，香港人最愛的韓國、泰國等地方就沒有在名單上！

挪威 (圖片來源；Unsplash @Johny Goerend)

丹麥 (圖片來源；Unsplash @Nick Karvounis)