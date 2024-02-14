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14/02/2024

本地遊 | 跟住明星貼地遊香港！何依婷打卡自製杯麵 ／視帝陳山聰廟街夜市掃街攻略／郭柏妍食盡大埔墟滑溜豆腐花糖水

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Text: Kennis Wong

　　最近內地遊客喜歡發掘香港平民地道熱點，無論茶餐廳，抑或免費打卡地點，他們都十分感興趣，不少明星藝人們也紛紛拍片推介本地景點！就連視帝陳山聰都化身旅遊大使，在小紅書拍片介紹油麻地掃街指南，即睇幾個當紅藝人推介甚麼地方，說不定多在這些地點出現，有機會見到他們！

 

藝人打卡熱點推介 ︳ 1. 陳山聰油麻地掃街指南：介紹香港夜市、懷舊冰室！

 

　　去年勇奪視帝的陳山聰不只在香港彈起，成為當紅小生，在內地也大受歡迎，吸引劇迷追蹤他的小紅書。陳山聰趁新年拍片介紹油麻地。影片一開始先到了香港夜繽紛重點活動—廟街夜市，由陳山聰帶大家遊走不同攤檔，有蘿蔔糕、串燒、牛雜、炸大腸等香港必食地道小吃，十足一個導遊般！除了這些美食外，還有尼泊爾及台灣小食，完美展現香港多元文化的特色。在畫面中可以看到攤檔密密麻麻，與台灣的夜市有異曲同工之妙，假如最近未能外出旅遊，可以跟視帝到油麻地廟街掃街止止癮！

 

（圖片來源：陳山聰小紅書）

（圖片來源：陳山聰小紅書）

（圖片來源：陳山聰小紅書）

 

　　除了食食食外，陳山聰還到古廟前介紹廟街的歷史，多走幾步，去到濃濃懷舊感的美都餐室及油麻地警署附近，帶大家看看很多電視劇、電影的取景地！

 

（圖片來源：陳山聰小紅書）

（圖片來源：陳山聰小紅書）

 

下一頁：高鈞賢公開私藏10年火鍋店宵夜小店！

 

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