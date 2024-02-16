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16/02/2024

Forbes福布斯旅遊指南2024出爐！香港7間酒店＋13間餐廳獲5星推介！四季、半島仲有邊間？邊間有特別開香檳儀式？同場加映福布斯餐廳、Spa推介名單

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Text: Kennis Wong

　　一年一度的福布斯旅遊指南出爐喇！今年有12間酒店、26間餐廳及10間水療中心榜上有名，分別被評為5星、4星及特別推介！假如大家未有旅行計劃，想留港Staycation，又或者節日想找一家餐廳或水療中心享受一下，不妨參考以下推介！

 

Forbes旅遊指南2024 | 香港五星酒店推介：1. 福布斯評分員難以忘懷一樣食物！——四季酒店

 

　　位於中區的四季酒店於2005年開業，至今已有接近20年歷史。福布斯評分員難忘酒店內的餐廳及客房服務提供各種法式、中式及英式糕點，當中的牛角包更是「fight低」其他地方的麵包，他們形容是會立即毀掉其他牛角包。另外亦有大讚酒店房間的落地玻璃窗，無論面向城市景或海景都可將腳下香港美景飽覽無遺，當然亦不少得望到維港景的泳池，在海景及古典音樂配搭下暢泳十分寫意！而五星級酒店的工作人員服務也是無可挑剔，基本上還未提出要求已為客人送上服務，十分貼心！

 

（圖片來源：四季酒店）

 

（圖片來源：四季酒店）

 

（圖片來源：四季酒店）

 

　　除了糕點吸引外，酒店內的法式餐廳Caprice、中菜館龍景軒、日式鮨．齋藤及廣尾內津也被評獲五星，大家如果入住四季酒店，除了切勿錯過牛角包外，也可以試試這些餐廳！

 

四季酒店
地址：中環金融街8號
網址請按此

 

Forbes旅遊指南2024 | 香港五星酒店推介：2. 奢華摩登風格設計、貼心準備助眠禮物——置地文華東方酒店

 

　　置地文華東方酒店位於中環的鬧市中，一入住已經有工作人員記住你的名字，有種賓至如歸的感覺，福布斯盛讚置地文華東方酒店的客房服務，晚上返回房間是會有精緻的朱古力、助眠的芳香精油等大家，讓大家有一個舒適的晚上。

 

　　雖然置地文華東方酒店很貼心地具備各款充電線，但福布斯特別提醒酒店的上網收費至少需要每天$100，入住前要考慮是否介意沒有免費Wi-Fi提供！

 

（圖片來源：Landmark）

 

（圖片來源：置地文華東方酒店）

 

　　置地文華東方酒店設有多間餐廳，最出名的法國餐廳Amber更榮獲五星推介，的骰精緻的菜式適合慶祝節日時享受！

 

（圖片來源：Amber）

 

置地文華東方酒店
地址：中環皇后大道中15號
網址請按此　

 

Forbes旅遊指南2024 | 香港五星酒店推介：3.歷史最悠久酒店之一！到訪特別留意一種禮儀——文華東方酒店

 

　　文華東方酒店是集團的首間旗鑑店，於1963年開業，至今已有61年歷史，是香港最悠久的酒店之一，酒店客房有兩種不同風格裝飾的客房一種更女性化和西式（稱為Veranda客房），另一種更陽剛和亞洲風格（稱為Taipan客房），還配有大理石水槽和地板、超大浸泡浴缸等！兩種風格的住宿均提供相同的設施，而且每間的浴室均配備Diptyque衛浴產品，十分高檔。

 

（圖片來源：文華東方酒店）

 

　　福布斯特別將酒店內的Krug Room評為五星，形容是香港最獨特的用餐體驗之一，餐廳位於酒店中心位置，最多容納12位賓客，在少人且寧靜的空間品嘗行政主廚Robin Zavou精心烹製的精緻現代美食以及精選的無與倫比的Krug香檳。另外文華餅店也是必去的景點，提供各種精美的小蛋糕，從藍莓起司蛋糕到經典的歌劇蛋糕，這些蛋糕都是獨立的藝術品，口味多樣，喜歡甜品的朋友一定要試試！

 

（圖片來源：Landmark）

 

　　而中菜館文華廳、西餐廳Mandarin Grill + Bar亦是福布斯五星推介之一，兩間都是米芝蓮餐廳，無論喜歡中菜或西餐，也可以在文華東方酒店享用佳餚，渡過美好的聚餐時光！

 

文華東方酒店
地址：中環干諾道中5號
網址請按此

 

下一頁：睇埋其他五星香港酒店＋完整名單！

 

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