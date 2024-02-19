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19/02/2024

元宵節2024｜元宵節打卡好去處5大推介！全城大熱巨型紅心打卡Last Call / 著漢服行百年古廟廟會 / 黃大仙祠向月老求良緣送姻緣手繩

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Text: Sammy Leung

　　農曆正月十五是元宵節，更是「中國情人節」，當日很多人都會賞花燈、猜燈謎。今年的元宵節是2月24日星期六，在香港各地都有不同的有關元宵節的活動，所以今次就介紹一下元宵節打卡好去處，近期大熱的Chubby Hearts、綵燈會都有齊！另外，當日更是港鐵的感謝日，有車費半價優惠，正！

 

　　2月24日星期六是元宵節，可能大家都會想趁這個機會出外打卡、遊玩。香港各地近日都有不同的打卡位及元宵燈會，大家一定要把握機會。而於港鐵在2024年2月24日推出了感謝日，即是憑八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡之付款車程，可享車費半價優惠，所以大家當日出行可以坐港鐵！

 

元宵好去處│1. Chubby Hearts：最後幾日！全城大熱巨型紅心設計裝置

 

　　第一個要介紹的是近日大熱的Chubby Hearts，可能大家都有看過新聞或者已經看過。於倫敦登場後，巨型紅心設計裝置Chubby Hearts首次來到亞洲，在2024年2月14至24日展出，為香港天際帶來浪漫景致。巨型飄浮紅心會於2024年2月14至24日在中環皇后像廣場花園出現，而「快閃」飄浮紅心亦會於港九新界多個地標和旅遊景點驚喜現身，每日都會在不同地點和時間展出，詳情可以在每天早上7時留意官方網站。不過，大家記得打卡前都要留意一下新聞或官方網站，因為如有天氣或其他因素影響，香港設計中心將保留一切權利取消、延期或更改Chubby Hearts Hong Kong展出日期、時間、地點及形式。而這個活動是免費的，大家記得要把握最後一星期，和朋友、愛人、家人一齊來打卡了。

 

 

巨型飄浮紅心

日期：2024 年 2 月 14 至 24 日

時間：下午 1 時至晚上 9 時

地點：中環皇后像廣場花園

「快閃」飄浮紅心

地點：每天早上7時（香港時間）在官方網站公布地點及時間

詳情按此

 

下一頁：以青龍花燈紮作+K-POP舞蹈表演

 

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