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20/02/2024

酒店被偷物品排名Top20！電視、床褥都偷到！最離奇係這幾件物品？五星級酒店平板電腦、藝術品失竊機率遠超四星酒店

#0+3 #Travel News #洒店 #旅行 #風筒 #床褥 #電視 #四星級酒店 #五星級酒店 #離奇 #Panrty熱話
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Text: Sammy Leung

　　旅行住酒店，可能都會有用過酒店免費提供的物品及設備，好像是風筒、浴袍、餐具等等。部分物品雖然是免費任用，但不代表可以拿走。但要知道有少部分人有機會手多多，在入住酒店時順便拿走某些酒店物品。有德國酒店指南早前曾公布酒店被偷物品排名，當中有些物品真的想都想不到竟然可以偷走，實在離奇！

 

　　德國酒店指南Wellness Heaven早前訪問了1,376名主要在歐洲工作的酒店經理，詢問有關哪些酒店物品最常被盜。最後，Wellness Heaven公布了酒店被偷物品排名Top20及一些離奇被偷的物品，一齊看看吧！

酒店被偷物品排行榜(11至20位)

 

  • 第20位：電話
  • 第19位：燈
  • 第18位：床褥
  • 第17位：燈膽
  • 第16位：電視
  • 第15位：風筒
  • 第14位：搖控器
  • 第13位：咖啡機
  • 第12位：碟
  • 第11位：枕頭

 

　　在第11至20名中，已經有些很奇怪的東西，好像是電視及床褥，到底如何運走？

 

圖片來源：Unsplash @ Tile Merchant Ireland

圖片來源：Unsplash @ Dario

圖片來源：Unsplash @ Enrico Mantegazza

 

下一頁：睇埋第1至第10名！

 

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