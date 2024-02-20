20/02/2024
酒店被偷物品排名Top20！電視、床褥都偷到！最離奇係這幾件物品？五星級酒店平板電腦、藝術品失竊機率遠超四星酒店
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
旅行住酒店，可能都會有用過酒店免費提供的物品及設備，好像是風筒、浴袍、餐具等等。部分物品雖然是免費任用，但不代表可以拿走。但要知道有少部分人有機會手多多，在入住酒店時順便拿走某些酒店物品。有德國酒店指南早前曾公布酒店被偷物品排名，當中有些物品真的想都想不到竟然可以偷走，實在離奇！
德國酒店指南Wellness Heaven早前訪問了1,376名主要在歐洲工作的酒店經理，詢問有關哪些酒店物品最常被盜。最後，Wellness Heaven公布了酒店被偷物品排名Top20及一些離奇被偷的物品，一齊看看吧！
酒店被偷物品排行榜(11至20位)
- 第20位：電話
- 第19位：燈
- 第18位：床褥
- 第17位：燈膽
- 第16位：電視
- 第15位：風筒
- 第14位：搖控器
- 第13位：咖啡機
- 第12位：碟
- 第11位：枕頭
在第11至20名中，已經有些很奇怪的東西，好像是電視及床褥，到底如何運走？
圖片來源：Unsplash @ Tile Merchant Ireland
圖片來源：Unsplash @ Dario
圖片來源：Unsplash @ Enrico Mantegazza
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