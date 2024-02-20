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20/02/2024

英國奧斯卡｜《奧本海默》橫掃7獎成大贏家！Emma Stone憑《可憐的東西》狂野演出再度封后！盤點3大必睇得獎電影！附完整得獎名單

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Text: Louise Yuen

　　「英國奧斯卡」得獎電影名單出爐！英國電影學院獎（BAFTA）向來被視為奧斯卡前哨戰，第 77 屆頒獎典禮日前完滿落幕，其中史詩式戰爭片《奧本海默》（Oppenheimer）橫掃 7 大獎項成大贏家；2 月下旬將於香港上映的黑色喜劇《可憐的東西》（Poor Thing）也不惶多讓，勇奪 5 個獎項，而女主角 Emma Stone 繼《La La Land》之後更憑此戲再登 BAFTA 影后寶座！即睇今屆「英國奧斯卡」中成績最亮眼的 3 套電影！

 

BAFTA得獎電影｜《奧本海默》橫掃7大獎項成大贏家

 

　　由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的「原子彈之父」傳記電影《奧本海默》（Oppenheimer）剛於 BAFTA 捧走「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳男配角」等 7 個大獎，差點便可刷新《神槍手與智多星》在 BAFTA 奪 9 獎的紀錄。貴為大導演，基斯杜化路蘭過去曾憑《潛行凶間》、《鄧寇克大行動》角逐最佳電影及導演等獎，可惜統統落敗，今年終於在 BAFTA 連奪 2 大獎項，吐氣揚眉。

 

 

 

下一頁︰Emma Stone憑《可憐的東西》封后最佳非英語電影《特權樂園》講集中營

 

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