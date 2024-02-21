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21/02/2024

天文台開放日2024 | 3月一連兩日開放！參觀天文台總部了解工作日常、展覽拆解天文資訊！最多可獲4張門票！即睇登記入場券方法及活動詳情

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Text: Kennis Wong

　　近幾任的天文台台長即使卸任也周不時解答天氣資訊，而且天文台專頁經常用動畫、相片解答一些冷知識，既生鬼又可以令人長知識！如果你平時也緊貼天文台資訊，一定不能錯過天文台開放日！活動當日更可以參觀天文台總部，了解運作日常！事不宜遲，即睇開放日詳情！

 

天文台開放日2024 ︳連續開放2日、最多可獲4張門票！

 

　　天文台於3月23至24日（星期六及日）舉行開放日，是次活動會採用今年世界氣象日的「走在氣候行動最前線」主題，透過展覽介紹天文台如何應用嶄新科技提供各項服務，包括天氣預報、航空氣象、微氣候監測及輻射監測，讓大家更關注及了解氣候變化。除了詳細地解答天文資訊，大家還可以參觀天文台總部看看他們的工作日常！

 

　　自問是天文狂迷的話，一定不能錯過，有興趣的話可以在3月1日中午12時之前上網登記，如果報名人數超出限額，就會以電腦抽籤，中籤者將於3月12日或之前經電郵收到二維碼入場券，最多可獲得4張門票，快點約實親朋好友一同參觀長知識！

 

（圖片來源：古物古蹟辦事處）

（圖片來源：香港天文台HKO Facebook）

 

天文台開放日

活動日期：3月23及24日（星期六及日）

時間：上午9時半至下午5時（每節參觀時間約1小時）

地點：九龍彌敦道134A號香港天文台總部

 

登記門票詳情

登記日期：即日起至3月1日中午12時前

登記方法：於網站申請入場券，如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。成功獲取入場券人士會於3月12日或之前經電郵收到二維碼入場券。入場人士必須持有有效入場券，方可參觀。

登記網址請按此

 

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