賞花好去處2024｜香港二、三月10大賞花地點推介：紫花風鈴木 / 櫻花 / 黃花風鈴木 / 宮粉羊蹄甲 / 杜鵑！教你睇開花指數+最新賞花情報

周末想去散散步，但又不知道要去甚麼地方；想接觸一下大自然，但又不想去太遠的地方？賞花，是一個要好選擇，因為香港本地都有不少的地方都可以選花，而康文署推出的賞花情報網，更列出了不同的賞花好地點，上面還會記錄開花情報，減少大家撲空的機會，真的超方便！今次和大家一齊看看10個二、三月的賞花地點，紫花風鈴木、黃鐘木(黃花風鈴木)、櫻花都可以看到！Let's go！



***以下皆為2月22日的花況，大家去賞花前，記得要留意各地方的開花情況，以免撲空！

二、三月香港賞花好去處│1. 天水圍公園：紫花風鈴木

第一個要介紹的是天水圍公園，天水圍公園內至少可以看到3種花，包括紫花風鈴木、櫻花及黃鐘木。先看紫花風鈴木，康文署指在天水圍公園共種了2棵紫花風鈴木，盛放時整個樹冠會變成紫紅色。而現時天水圍公園的紫花風鈴木開花指數是5，所以要看紫花風鈴木就趕快了。

(圖片來源：lcsd.gov.hk)

(圖片來源：lcsd.gov.hk)

紫花風鈴木(圖片來源：fa.gov.hk)

紫花風鈴木(圖片來源：fa.gov.hk)

而在春季也是櫻花的開花時節，天氣愈暖，花期愈早。天水圍公園種有三十多棵櫻花樹，花的顏色是白、淡粉紅都有，現時的開花指數是3。大家要留意櫻花花期短暫，開花後可維持約一至兩星期！

櫻花樹(圖片來源：fa.gov.hk)

櫻花樹(圖片來源：fa.gov.hk)

櫻花樹(圖片來源：fa.gov.hk)

第三種可以在天水圍公園看到的是花開金黃、形狀有如風鈴的黃鐘木，現時開花指數是5，每株樹的花期甚短，為時約一兩周。要睇的話，真的要把握時機。

黃鐘木(圖片來源：fa.gov.hk)

黃鐘木(圖片來源：fa.gov.hk)

黃鐘木(圖片來源：fa.gov.hk)

天水圍公園

地址：元朗天水圍天瑞路六號

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