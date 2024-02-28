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28/02/2024

李宰旭、aespa Karina戀情曝光！玄彬曾賞識其演技！盤點李宰旭5套必看劇集：奇幻浪漫《還魂》愛上殺手 / 最新Disney+復仇韓劇《篡位》

#影視娛樂 #影集 #Disney+ #Netflix #片單 #劇集 #李宰旭 #還魂 #還魂：光與影 #篡位 #偶然發現的一天 #Do Do Sol Sol La La Sol
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Text: Sammy Leung

　　這2天看娛樂新聞，大家可能都會見到李宰旭及韓國女團aespa成員Karina的名字，事關二人被韓媒Dispatch爆料，指他們發展地下情。爆料一出，不但是Fans還是網友都超驚訝，而更有不少人即上網找找到底李宰旭是誰！其實，愛看韓劇的人，一定對男演員李宰旭不陌生，今次跟大家盤點一下他曾參與的劇集！

 

　　最近，韓媒Dispatch爆料男演員李宰旭及韓國女團aespa成員Karina發展地下情，指他們在米蘭睇騷一見鍾情。新聞一出，即引起外界討論，很多人都想知到底李宰旭是誰，但其實李宰旭在2019 MBC演技大獎中已經得到男子新人獎；在2020 KBS演技大獎中，得到迷你劇部門男子優秀賞。更曾在拍攝時，演技被玄彬賞識邀請他簽約同一經理公司，成為同門師兄弟，不過最後李宰旭已經離開該公司。近年他的影視作品真的很多，當中《還魂》更是代表作品！

 

李宰旭劇集推介│1. 還魂 - Alchemy of Souls：悲劇少爺愛上天下第一殺手

 

　　第一套要說的是大家可能都有在Netflix上見過的《還魂》，《還魂》是一套奇幻、浪漫愛情韓劇，由李宰旭、庭沼珉、黃旼炫、高允貞主演，由《主君的太陽》、《花遊記》與《德魯納酒店》的洪氏姊妹之洪貞恩和洪美蘭編劇打造。

 


 

 

　　《還魂》劇中故事講述大湖國由張氏、徐氏、朴氏及陳氏這四大術士家族與王室一同管理，男主角張煜是「張氏家族」的悲劇少爺，而他常以拳頭解決事情，這時候他遇到了的還魂到盲眼無德身上的天下第一殺手落壽，克服困境並一起成長。網上對《還魂》的評價也是不錯的，大家可以在Netflix上看哦！

 

 

 

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下一頁：女主角恢復容貌但失去記憶！再與男主角重逢

 

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