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04/03/2024

深圳好去處｜深圳春日賞花打卡推介！人氣向日葵花田 / 古風建築配夢幻三角梅瀑布 / 湖畔山坡粉色紫荆花林

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Text: Sammy Leung

　　北上除了飲飲食食之外，還有很多值得發掘的地方，大家平時到深圳遊玩，會去甚麼地方呢？其實深圳都有很多賞花好去處，今次為大家推介幾個春日必去的深圳賞花好去處。不過，大家要留意，因為很多時天氣都會影響花期，所以大家要去之前一定去小紅書看看其他網民的相片，看看最新的花況，以免撲空！

 

深圳賞花好去處│1. 市民中心南廣場-市民花田：大片向日葵花田

 

　　第一個要介紹的地方是「市民中心南廣場-市民花田」。在市民中心南廣場有一大片向日葵花田，被稱為「市民花田」，一到了春天，很多人都會來這個地方打卡。而小紅書的旅遊博主Lizbeth表示，向日葵花盤大、色彩鮮豔，好多蜜蜂來採蜜。但有兩點要留意的，第一點是建議晴天才來市民花田拍照，否則向日葵就會垂下的。而第二點是星期六日真的會很多人，所以大家要注意時間。

 

圖片來源：小紅書@ Lizbeth

 

圖片來源：小紅書@墨妮卡卡

 

市民中心南廣場-市民花田

地址：深圳市民廣場南廣場（向日葵公園）

交通：地鐵市民中心F出口

花期：3至4月(只作參考)

 

下一頁：古風建築配夢幻三角梅瀑布

 

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