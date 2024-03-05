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05/03/2024

韓劇排行榜｜日本票選百看不厭韓劇Top 10！大熱《鬼怪》只排第6！第2名是港人當年最愛？朴敘俊2部作品都上榜

#劇集 #影視娛樂 #韓劇 #日本網民 #排行榜 #排名 #日本 #李祘 #她很漂亮 #朴敘俊 #梨泰院Class #奇皇后 #孤單又燦爛的神—鬼怪 #天國的階梯 #同伊 #愛的迫降 #大長今 #冬季戀歌
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Text: Sammy Leung

　　好看的劇，當然值得翻睇再翻睇，大家心目中又有沒有百看不厭的韓劇呢？日前，日本rankingoo調查了6,779人，找出了百看不厭韓劇Top 10！到底哪些韓劇令到日本網民想看完一次又一次呢？即睇有沒有你的心水！

 

百看不厭韓劇│第10名. 李祘 - Lee San：李瑞鎮飾演朝鮮正祖李祘！因高收視而延長17集

 

　　日本人百看不厭韓劇第10名是在2007年播出的長篇歷史劇《李祘》，由李瑞鎮、韓志旼、李順載、李宗秀主演，全劇預定為60集，但因為高收視所以最後延長至77集及3集特輯。《李祘》劇情講述李氏朝鮮朝鮮正祖李祘的一生。李瑞鎮飾演的李祘目睹父親死於政治陰謀，在祖父殘酷的調教下長大，所以就算處於逆境中處變不驚、不折不撓的性格。

 

 

 

百看不厭韓劇│第9名. 她很漂亮 - She Was Pretty：高富帥初戀的逆襲人生

 

　　在今次排行榜中，第九名是在2015年播出的《她很漂亮》，由黃正音、朴敘俊、高準熹、崔始源主演，這可算是朴敘俊其中一套代表作。而這套劇更被翻拍成中國、日本及泰國電視劇，證明劇情一定不差！浪漫愛情喜劇《她很漂亮》劇情講述。朴敘俊飾演的池成俊是從美國空降到The Most時尚雜誌副總編輯，成功逆襲變高富帥的他心中最大的願望，就是找到初戀：金惠珍。而黃正音飾演的金惠珍在家境變差後從富家千金變成平凡人，對自己的形象毫無管理，而不懂時尚的她是The Most 編輯部一員。主要講述金惠珍逆襲，和高富帥池成俊的故事。大家可以在Netflix及黃Viu上看到！

 

 

 

預告：

 

 

下一頁百看不厭韓劇第7至8名

 

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