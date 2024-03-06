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06/03/2024

深圳好去處｜深圳室內玩樂地點推介！$389不限時滑雪新手必試 / 百米專業滑雪道、北歐小鎮打卡 / 任玩100+運動玩樂設施

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Text: Sammy leung

　　一聽到室內玩樂，可能有些人會以為是小朋友才去的地方！不，其實很多室內玩樂地點，不論是大人或小朋友都適合去的，今次就介紹一些深圳室內必去的玩樂地點，好像是綜合運動娛樂場館、滑雪場。即睇！

 

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深圳室內玩樂地點│1. 卡魯冰雪世界：適合初學者！不限時滑雪$389

 

　　如果想滑雪，又沒有時間去旅行，可以考慮一下深圳的滑雪場。第一個要介紹的地方是卡魯冰雪世界，位於深圳市龍華區觀瀾湖生態運動公社的卡魯冰雪世界，適合愛滑雪及初學者去，大家可以在卡魯冰雪世界租借雪服、滑雪板、滑雪鞋等等，不過帽子、手套及口罩等就要自備了。卡魯冰雪世界大約分了3個區域，包括滑雪區、娛雪區及遊樂區。

 

 

圖片來源：Klook

 

　　先看看滑雪區，滑雪區有20米寬的雪道，雪道表面平整，十分適合新手或滑雪經驗較少的愛好者，大家可以使用單板或雙板，趁這個時候練習一下滑雪技巧。而現場更有教練指導滑雪，正！而娛雪區方面，比較適合不愛滑雪又想體驗的朋友和小朋友，可以玩到輪胎滑道、無動力摩托車、攀爬滑梯等，當然愛打卡的你都可以在這地方站在不同建築前盡情打卡！

 

 

 

圖片來源：Klook

圖片來源：Klook

圖片來源：Klook

 

　　而在Klook上有不同的套票可以購買：

  • 復活節預售雙人3小時滑雪票$509：3小時滑雪票+滑雪裝備及區域+滑雪裝備
  • 女士票2小時娛雪$74：2小時娛雪票+雪服，雪靴，儲物櫃
  • 女士票2小時滑雪$107：2小時滑雪票+滑雪裝備及區域+滑雪裝備
  • 3月特惠不限時滑雪票$389：不限時滑雪票+滑雪裝備及區域+滑雪裝備
  • 2小時娛雪票：2小時娛雪票+雪服，雪靴，儲物櫃

 

卡魯冰雪世界

營業時間：上午10時至下午10時

地址：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社

詳情按此

 

下一頁：百米專業滑雪道+北歐小鎮打卡

 

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