TVB大熱劇《婚後事》5大看點！王敏奕成港版最美小三 / 老戲骨羅冠蘭驚喜現身 / 超多愛情婚姻金句！網民讚煒烈演廢老入型入格：令我眼前一亮

最近，大家在看甚麼劇集？韓劇？日劇？或者港劇呢？今次不如講一講《婚後事》(Happy Ever After?)吧！近日，TVB的都會愛情劇《婚後事》爆起，只播了幾集，就已經在網上引起超多的話題，今次和大家看看這套劇的5大看點，到底為何討論度如此高？

TVB《婚後事》看點│1.故事寫實貼地

TVB都會愛情劇《婚後事》劇情分為「離婚」、「不忠」、「錯愛」、「修復」四個章節，由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕、煒烈、黎燕珊、區明妙、羅冠蘭主演，描述6位主角的多角關係愛情故事，包括：

庸碌中年潘善仁

完美人妻張明芯

萬人迷甘誠鈞

拜金女呂靜林

無根草與愛情狂呂靜海

kidult與交友程式玩家程天暉

一看到6位主角，可能已經想到身邊的人，現實中愛情與婚姻的故事可能有時都會和劇情一樣，有網民大讚《婚後事》貼地又寫實，值得一看！

TVB《婚後事》看點│2.大前輩羅冠蘭及煒烈演技超好

第二個《婚後事》看點是羅冠蘭及煒烈！先說說資深演員羅冠蘭，因為羅冠蘭多年後再參演TVB劇集，令到大家相當驚喜。她在劇中飾演王敏奕的外婆，劇中她十分擔心孫女，單單是幾分鐘的時間，就可以看到她的表情轉換，很多網民都大讚她的演技，果然是老戲骨！

而煒烈今次在劇中演羅子溢的父親，患病及嗜賭成性。在劇中和新抱陳自瑤吵架，演技超好，有網民指：「老爺嘅演出令我眼前一亮」、「老爺都演得好好」、「做這個賤老爺做得好賤好衰，可以拿男配角」。更有很多報導都指他演活「廢老」一角，劇中入型入格！

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