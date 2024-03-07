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07/03/2024

香港遊｜粉嶺一日遊4大玩樂+美食推介！最新郊野公園睇紅杜鵑 / 黃子華《毒舌大狀》取景地 / 40年老字號超人氣豬手牛丸秘製辣椒醬

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Text: Sammy Leung

　　紅花嶺郊野公園正式在3月1日成立，可能大家都會對這個郊野公園產生好奇，所以今次就會介紹一個紅花嶺郊野公園的2條郊遊徑。另外，去完之後再可以回到粉嶺玩一日，當中包括毒舌大狀取景地及40年老字號豬手麵店，今次就來次粉嶺一日遊吧！Let's go！

 

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粉嶺一日遊│1. 紅花嶺郊野公園：最新！一共開放2條郊遊徑！春天睇紅杜鵑、秋天睇芒草

 

　　面積約530公頃的紅花嶺郊野公園是香港第25個郊野公園，北面與深圳梧桐山風景區的山脈相連，南面則是八仙嶺郊野公園。郊野公園內有不少屬高保育價值的物種，好像是紅杜鵑、土沉香、大草鶯及灰伏翼。

 

圖片來源：afcd.gov.hk

 

圖片來源：afcd.gov.hk

 

　　現時紅花嶺郊野公園有2條郊遊徑，包括蓮麻坑郊遊徑及紅花嶺郊遊徑，這2條路線都是3星路線，有機會要走約4至5小時，所以大家計劃行程要留意自己的體力、遠足經驗及天氣情況。另外，保持遠足禮儀保護郊野，「自己垃圾自己帶走」。好！先看看蓮麻坑郊遊徑，蓮麻坑郊遊徑全長2.6公里，大家可以在三百年歷史的客家村落蓮麻坑村起步，沿蓮麻坑郊遊徑拾級而上，除了可以看到山巒，盡頭可以看到一座外型獨特的麥景陶碉堡（礦山），碉堡在2009年被評定為二級歷史建築。繼續向朝紅花嶺進發，可以看到紅花嶺獨特生境，南坡被高地草原覆蓋，北坡為次生林，與深圳梧桐山風景區山脈相連，更有機會看到紅杜鵑與大草鶯。

蓮麻坑郊遊徑詳細路線

前住方法：專線小巴路線 59K在邊境禁區前下車，沿連接路徑步行約20分鐘前往蓮麻坑村，到達郊遊徑起點。

 

圖片來源：afcd.gov.hk

 

圖片來源：afcd.gov.hk

 

圖片來源：afcd.gov.hk

 

圖片來源：afcd.gov.hk

 

　而紅花嶺郊遊徑方面，大家可以沿郊遊徑上行登上亞公角，可以望沙頭角以至深圳鹽田風光。登上二峒、三峒，再沿山脊線一直走至紅花寨，繼續走到達觀景點則可遠眺八仙嶺、黃嶺群山。每逢春天，紅花嶺山頭上開滿紅杜鵑，在冬季則可以看到芒草。

 

紅花嶺郊遊徑詳情

前住方法：可乘搭 專線小巴路線 55K或九巴路線78K，前往沙頭角公路－石涌凹段的担水坑站，再經山咀村路步行約30分鐘前往郊遊徑起點。

 

圖片來源：afcd.gov.hk

 

圖片來源：afcd.gov.hk

 

圖片來源：afcd.gov.hk

 

圖片來源：afcd.gov.hk

 

　　紅花嶺郊野公園雖然不是在粉嶺，但行完之可以坐專線小巴路線55K到沙頭角公路上水分區警署外下車，在粉嶺繼續吃吃喝喝。

 

紅花嶺郊野公園

地址：新界東北邊陲的沙頭角

詳情按此

 

下一頁：新界第一所裁判法院！黃子華主演電影《毒舌大狀》取景地

 

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