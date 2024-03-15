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15/03/2024

全球最型格街道2024排名公開！東京世田谷區不入5強！香港呢條街竟高居第2名！一次過睇古蹟、老字號食店開餐、壁畫打卡

#墨爾本 #古蹟、老字號 #Pantry熱話 #打卡熱點 #香港 #中環 #東京 #壁畫 #Travel News #East Eleventh #奧斯汀 #澳洲 #荷李活道 #德克薩斯州 #本地遊 #美國 #High Street #世田谷區 #打卡 #全球最型格街道
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Text: Louise Yuen

　　英國雜誌《Time Out》的全球最型格街道排行榜出爐！香港繼 2022 年上環太平山街登上排行榜第 7 位之後，今年再憑中環荷李活道打入 10 強，高居第2 位，僅次於澳洲墨爾本的高街！到底荷李活道有甚麼獨有魅力，讓《Time Out》把香港街道首次晉身三甲之列？

 

　　該雜誌每年收集來自全球城市的讀者對其居住地的餐廳酒吧、文化、夜生活、社區聯繫各方面的評價，再結合各地《Time Out》編輯意見，分析出 Time Out 全球最型格街道結果。

 

全球最型格街道2024｜第1位︰澳洲墨爾本High Street

 

　　今年獲選為全球最型格街道第 1 名是澳洲墨爾本的高街（High Street），離市中心不過 20 分鐘車程，這裏不只 cafe、小店、靚景天台酒吧林立，附近更有美食車公園、由車庫改造的小戲院，以及Live music 音樂會如 Northcote Social Club、Croxton Band Room，集美食、娛樂、音樂於一身。難怪雜誌也大讚「We hate to be clichéd and say there’s something for everyone on High Street, but in this case it’s true」。

 

（圖片來源︰visitvictoria.com）

 

下一頁︰點解中環荷李活道高居第2名？

 

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