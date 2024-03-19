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19/03/2024

沙丘2｜《沙丘瀚戰：第二章》取景地公開！邊度實景拍荒蕪沙漠星球？「地球上的火星」有份！公主、姐妹會優雅王宮出自意大利名師手筆

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Text: Louise Yuen

　　由美法混血男星 Timothee Chalamet、蜘蛛女 Zendaya 主演的荷里活科幻鉅製《沙丘瀚戰：第二章》在港上映近 3 星期，至今依然人氣不減，穩守本地票房冠軍。上集講到男主角保羅本來是貴族公子，因父親受命前往厄拉科斯就任總督，舉家遷至沙漠星球，後來竟慘遭滅門。第二章正是延續保羅與母親積西嘉夫人流落沙丘的故事，他們慢慢學習沙漠生存的方式，更與弗雷曼人並肩向敵人展開復仇之戰。攝製團隊為了呈現厄拉科斯的荒蕪場景及電影世界觀，棄用 CG 特效，並遠赴約旦、阿布扎比、意大利等實景拍攝，今次為大家盤點《沙丘瀚戰：第二章》3 大取景地。

 

（圖片來源︰IG @dunemovie）

 

 

沙丘瀚戰2取景地｜約旦︰地球上的火星！打造原住民弗雷曼人基地

 

　　電影中的厄拉科斯是個荒蕪的沙漠星球，放眼望出去全是赤紅沙漠，周圍也有奇形怪狀的岩石群，現實中原來約旦南部的瓦地倫（Wadi Rum）就是這樣的地方。這土壤帶紅的沙漠地帶滿布紅色峽谷、陡峭懸崖、史前隕石坑……當地的巨石經長年風化侵蝕都變得奇形怪狀，因而被認定為地球上最似火星的地方，經典電影如《星戰》、《火星任務》也曾在此取景。導演 Denis Villeneuve 則在 2010 年拍攝《Incendies》時發現這片神秘荒漠，於是把《沙丘瀚戰》的連串岩石場景都選址在瓦地倫拍攝。另外，離約旦 Aqaba 約 6 個小時車程的一片黑色沙漠，更是拍攝保羅首次騎乘沙蟲的取景地。

 

（《沙丘瀚戰：第二章》劇照）

 

　　攝製團隊也在約旦打造出原住民弗雷曼人的神廟，拍攝保羅母親積西嘉夫人喝下「生命之水」得到靈啟，其繼承了聖母位置的場景。

 

（《沙丘瀚戰：第二章》劇照）

 

Wadi Rum Protected Area

網址︰http://international.visitjordan.com/Wheretogo/Wadirum.aspx

 

下一頁︰選在最熱夏季拍攝！拍出阿布扎比最美朦朧沙漠景
(hyperlink)

 

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