泰國潑水節2024 | 香港潑水節嘉年華4月初開鑼！一連5日「小翟道翟市集」食盡泰式地道小食 / 荔枝角街頭水戰、選美＋歌舞表演！即睇詳細活動時間

4月將至，意味著泰國的潑水節就到！香港作為一個文化多元的城市，有不少泰國人聚居，而每年都會舉辦的「香港潑水節」，今年將於4月初舉行，大家又可以在街頭水戰一番，又或者閒逛充滿泰國風情的市集等等！視泰國為第二個鄉下，但今年無法親身飛去當地體驗的話，不妨留意一下香港潑水節2024的活動，或許能讓大家有瞬間置身泰國的感覺！

一年一度的潑水節有如泰國過年，今年的4月13至15日，很多泰國人會趁這個長假期返鄉與家人團聚，在最熱的4月好好慶祝一番！泰國觀光局分享在多個旅遊熱門地方，如曼谷拷參路（Khaosan Road）會有當地人及外國人互相潑水、連清邁舊城亦會充滿行人用水槍在馬路上向人射水，交通將會水洩不通！聽起來潑水節只會玩水嗎？當然不是！大城、芭堤雅、布吉等都會有祈福活動，會沐浴佛像希望得到一個好運的開端！

香港潑水節2024 ︳ 1. 港版翟道翟市集：食盡泰國風情地道美食市集暨旅遊巡禮！

各位旅行精今年去了幾多趟泰國？有沒有掛住有得食、有得瘋狂購物的戶外市集呢？還未能抽空走訪一轉泰國不要傷心，因為荔枝角D2 Place將於4月4日至8日化身為「小翟道翟市集」，而地道泰國美食當然是必備產品！回想起去年的市集，現場攤檔密密麻麻，當中不乏泰國傳統酥脆小食、港人至愛芒果糯米飯及泰式奶茶，還有即場以不同香料配菜製成的春卷等，一次過食盡所有鹹甜泰國美食！

（圖片來源：香港潑水節 Songkran HK Facebook）

（圖片來源：香港潑水節 Songkran HK Facebook）

（圖片來源：香港潑水節 Songkran HK Facebook）

除了吃吃喝喝，現場還有不少在泰國市集看到的產品，包括扎染服飾、針織品等。最近的泰國市集內也售賣很多Y2K風小物，不知道在這個港版的翟道翟市集會否看到呢？

（圖片來源：香港潑水節 Songkran HK Facebook）

（圖片來源：香港潑水節 Songkran HK Facebook）

今年市集除了又食又買外，其實還是一個泰國旅遊巡禮！大家只要在這幾天到D2 Place，就可以查詢到泰國Pre Wedding拍攝及泰式夢幻婚禮、醫療及醫美、房屋租售、潛水課程及相關牌照，以及租車自由行服務的資訊！

泰國巿集暨泰國旅遊巡禮

日期：4月4至8日

時間：中午12時至晚上8時

地點：荔枝角D2 Place One 2樓The Space

活動內容：

• 泰國美食及產品

• 泰國Pre Wedding拍攝及泰式夢幻婚禮

• 泰國醫療及醫美

• 泰國房屋租售

• 泰國潛水課程及相關牌照

• 泰國租車自由行

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