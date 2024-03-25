淚之女王 | 金秀賢金智媛新劇《淚之女王》爆紅！盤點金秀賢5套必看劇集：經典韓劇《懷抱太陽的月亮》 / 驚悚懸疑《某一天》

近日，由韓國男神金秀賢和女神金智媛主演《淚之女王》剛剛播出，討論度就已經超高，很多網民都大讚兩位的演技。接下來就是復活節假期，如果大家還未想好要看甚麼劇集的話，不如就看看金秀賢的作品吧！今次就和大家一齊看看金秀賢劇集推介！

由韓國男神金秀賢和女神金智媛主演《淚之女王》剛剛播出，討論度就已經超高，很多網民都大讚兩位的演技。而另一討論點是女星金賽綸手滑不小心上載了一張和金秀賢一起拍攝的照片，引起網友們的推測。幸好，金秀賢的經紀公司已馬上作出回應，表示戀愛傳聞不是真的，更指不知道金賽綸的意圖。所以，金秀賢近日成了大家討論的話題，而對於這位男神的作品，大家又知道多少呢？今次和大家看一看他的五套作品，全部都十分值得一看哦！

金秀賢劇集推介│1. 淚之女王 - Queen of Tears：大熱！金秀賢金智媛演愛情喜劇

第一套當然是《淚之女王》！韓國浪漫喜劇《淚之女王》由韓國男神金秀賢和女神金智媛主演，俊男美女組合真的有不少火花！《淚之女王》由《愛的迫降》、《來自星星的你》知名編劇朴智恩操刀，故事講述Queens百貨社長洪海仁選擇和龍頭里超市之子白賢宇結婚。而白賢宇擁有著高顏值與首爾大學法學院的學歷，結婚後變成集團的駙馬。洪海仁身患絕症，只有3個月壽命，令二人的婚姻遭遇危機，到底可以怎樣解決？在劇中，金秀賢都有一些搞笑演出，有很多表情包哦，大家有興趣可以在Netflix上看到！

由 Netflix提供

由 Netflix提供

由 Netflix提供

預告：

下一頁：金秀賢、車勝元主演！金秀賢成謀殺案主要嫌疑人