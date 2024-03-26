復活節好去處2024 | 復活節商場搶眼打卡位大盤點！草莓海玻璃部屋配6米高復活兔 / 港式茶餐廳巨型蛋撻、菠蘿油 / 多巴胺色系Care Bears小熊毛公仔牆！睇埋活動工作坊、購物優惠

過多幾日就是復活節，大家想好去哪裡玩了嗎？如果大家想輕輕鬆鬆遊香港，打打卡、食食Tea的話，今次就一齊看看復活節打卡地方吧！很多商場在復活節都推出了不少活動，有很多都值得去打卡！即睇！

復活節打卡2024│1. 圍方：4米高充氣復活兔+兔仔燈飾+泊車優惠

這是港鐵大圍站上蓋圍方開幕後首個復活節，所以在2024年3月22日至4月21日推出了「Happy Eggs ter 」活動。先說說打卡位，在圍方L4活動空間，會化身成遊樂埸，大家可以和4米高充氣復活兔及繽紛的復活蛋打卡，十分漂亮！而位於L2園藝花園有期間限定兔仔燈飾，晚上去打卡超浪漫！

在2024年3月23日、3月30日及4月1日會有特備彩蛋遊戲"Easter Happy Rainbow”，MTR Mobile 登記用戶讚好或追蹤圍方Facebook / Instagram即可參加，只要將載滿復活蛋的透明行李篋推向幸運彩虹，達指定分數可獲得禮物一份，禮品數量有限，送完即止。

另外，商場推出「尋蛋奇兵」活動，活動期間，MTR Mobile登記用戶找到圍方不同角落的5款復活蛋（共20隻），掃瞄復活蛋貼紙上的QR Code，即可獲得指定電子優惠券（包括：指定港鐵商場指定類別及商戶電子優惠券），精彩禮品包括港鐵商場指定類別如「電器及電訊」、「鐘錶及首飾」、「家居用品」、「指定美容品牌」等電子優惠券、商戶電子優惠券包括LOUDER等及一系列精彩商戶優惠，每位MTR Mobile登記用戶最多可獲各款電子優惠券及商戶優惠一次。。

即日起至2024 年4 月30 日逢星期一至日及公眾假期，晚上6 時至零晨12 時，顧客於晚上6時至零晨12時於商場的停車場泊車，並以電子消費滿$200或出示兩張即日商場電影院戲票，即可享最多可享4小時泊車優惠。

"Happy Eggs-ter" 復活節裝置

日期：2024年3月22日至4月21日

時間：上午10時至晚上10時

地點：港鐵大圍站上蓋圍方L4活動空間及L2園藝花園

Easter Happy Rainbow

日期：2024年3月23日、3月30日及4月1日

時間：中午2時至下午6時

地點：圍方L4活動空間

「尋蛋奇兵」即掃即賞豐富禮品

日期：2024年3月29日至4月1日

時間：中午12時起

地點：圍方L2 - L5

詳情按此

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