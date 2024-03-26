  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

26/03/2024

復活節好去處2024 | 復活節商場搶眼打卡位大盤點！草莓海玻璃部屋配6米高復活兔 / 港式茶餐廳巨型蛋撻、菠蘿油 / 多巴胺色系Care Bears小熊毛公仔牆！睇埋活動工作坊、購物優惠

#本地遊 #打卡熱點 #打卡 #復活節 #泊車優惠 #商場 #黃埔天地 #德福廣場 #The LOHAS康城 #利園區 #圍方 #新都會廣場 #粉嶺名都商場 #好運中心 #K11 Art Mall #希爾頓中心 #翩滙坊 #順福糧倉 #上水名都商場 #巴黎倫敦紐約戲院購物中心 #著數優惠 #市集 #週末好去處
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　過多幾日就是復活節，大家想好去哪裡玩了嗎？如果大家想輕輕鬆鬆遊香港，打打卡、食食Tea的話，今次就一齊看看復活節打卡地方吧！很多商場在復活節都推出了不少活動，有很多都值得去打卡！即睇！

 

復活節打卡2024│1. 圍方：4米高充氣復活兔+兔仔燈飾+泊車優惠

 

　　這是港鐵大圍站上蓋圍方開幕後首個復活節，所以在2024年3月22日至4月21日推出了「Happy Eggs ter 」活動。先說說打卡位，在圍方L4活動空間，會化身成遊樂埸，大家可以和4米高充氣復活兔及繽紛的復活蛋打卡，十分漂亮！而位於L2園藝花園有期間限定兔仔燈飾，晚上去打卡超浪漫！

 

 

　　在2024年3月23日、3月30日及4月1日會有特備彩蛋遊戲"Easter Happy Rainbow”，MTR Mobile 登記用戶讚好或追蹤圍方Facebook / Instagram即可參加，只要將載滿復活蛋的透明行李篋推向幸運彩虹，達指定分數可獲得禮物一份，禮品數量有限，送完即止。

 

 

　　另外，商場推出「尋蛋奇兵」活動，活動期間，MTR Mobile登記用戶找到圍方不同角落的5款復活蛋（共20隻），掃瞄復活蛋貼紙上的QR Code，即可獲得指定電子優惠券（包括：指定港鐵商場指定類別及商戶電子優惠券），精彩禮品包括港鐵商場指定類別如「電器及電訊」、「鐘錶及首飾」、「家居用品」、「指定美容品牌」等電子優惠券、商戶電子優惠券包括LOUDER等及一系列精彩商戶優惠，每位MTR Mobile登記用戶最多可獲各款電子優惠券及商戶優惠一次。。

 

　　即日起至2024 年4 月30 日逢星期一至日及公眾假期，晚上6 時至零晨12 時，顧客於晚上6時至零晨12時於商場的停車場泊車，並以電子消費滿$200或出示兩張即日商場電影院戲票，即可享最多可享4小時泊車優惠。

 

"Happy Eggs-ter" 復活節裝置

日期：2024年3月22日至4月21日

時間：上午10時至晚上10時

地點：港鐵大圍站上蓋圍方L4活動空間及L2園藝花園

Easter Happy Rainbow

日期：2024年3月23日、3月30日及4月1日

時間：中午2時至下午6時

地點：圍方L4活動空間

「尋蛋奇兵」即掃即賞豐富禮品

日期：2024年3月29日至4月1日

時間：中午12時起

地點：圍方L2 - L5

詳情按此

 

下一頁：充氣復活蛋不倒翁+即掃即賞+泊車優惠

 

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#本地遊 #打卡熱點 #打卡 #復活節 #泊車優惠 #商場 #黃埔天地 #德福廣場 #The LOHAS康城 #利園區 #圍方 #新都會廣場 #粉嶺名都商場 #好運中心 #K11 Art Mall #希爾頓中心 #翩滙坊 #順福糧倉 #上水名都商場 #巴黎倫敦紐約戲院購物中心 #著數優惠 #市集 #週末好去處

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk