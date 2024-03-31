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31/03/2024

復活節2024 | 12個復活節打卡好去處！中環街市謝曬皮市集 / 過百隻懸浮蛋配巨大化花卉花海 / 草莓海玻璃部屋 / 6米高復活兔！仲有購物優惠、好玩工作坊

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　　過多幾日就是復活節，大家想好去哪裡玩了嗎？如果大家想輕輕鬆鬆遊香港，打打卡、食食Tea的話，今次就一齊看看復活節打卡地方吧！很多商場在復活節都推出了不少活動，有很多都值得去打卡！即睇！

 

復活節打卡2024│1. 新都會廣場：美式漫畫風格港式茶餐廳打卡位！巨型蛋撻+菠蘿油

 

　　今個復活節大家可以去一去新都會廣場，因為新都會廣場由即日起到4月28日舉行「《奶茶通俗學》夠鐘開餐」主題活動，配合了《奶茶通俗學》的美式漫畫風格，推出了5個打卡位，包括：

 

- 「彈」撻出爐：特大的充氣「彈」撻

- 自在嘆茶記卡位：上面坐人、下面擺貨的港式茶餐廳

- 水吧事務所：一系列精簡又得意的茶記術語薈萃水吧事務所

- 夾心菠蘿油：大家可以在菠蘿包及牛油片之間拍照

- 沉浸式XLL奶茶：扮在奶茶浴中打卡

 

 

 

 

 

 

 

 

　　新都會廣場更設《周末嘆茶市集》主題市集，除了有《奶茶通俗學》的新推精品，更有多個手作達人製作的港式手作，好像是茶餐廳造型鈎編飾物、居港日籍女插畫家手繪明信片等；另外會有拿破崙專門店Sugar Brothers、逾30年沖港式奶茶經驗的木可奶茶等等！

 

　　最後就是工作坊了，The Point會員憑3,000積分及即日電子貨幣消費滿$100或即日以電子貨幣消費滿$400即可換領工作坊入場證，於3月29及31日的手沖咖啡工作坊及3月30及4月1日手沖港式奶茶工作坊。學員可近距離欣賞師傅沖泡奶茶，更有機會親身嘗試撞茶，兼帶走自己調配的奶茶。至於手沖咖啡工作坊，學員就可親手嘗試由打奶、沖配咖啡到拉花技巧。

 

　　而The Point 會員於3月22日至4月22日期間，即日於場內商戶以電子貨幣累積消費滿$500更可參與《滋味狂賞》，免費獲取$30電子美食通行證，即可於巷口炸雞專門店、TWINKLE BAKER DECOR 、ITALIAN TOMATO、天仁茗茶或The Jang － Korea Pocha ＆ Cuisine等，消費滿$50即可使用電子美食通行證，即買即減。

 

港式滋味打卡位

日期：即日起到4月28日

時間：上午10時至晚上10時

地點：葵涌興芳路223號新都會廣場L4露天廣場

 

《周末嘆茶市集》

日期及時間： 3月23至24日、3月29至4月1日及4月6至7日 下午12時至晚上9時

地點：新都會廣場L3及L4露天廣場

 

手沖咖啡工作坊(每節名額10個)

活動日期：3月29、31日

時間：下午3時至4時

地點：L4 露天廣場

 

手沖港式奶茶工作坊(每節名額10個)

活動日期：3月30日、4月1日

時間：下午3時至4時

地點：L4 露天廣場

詳情按此

 

下一頁：4米高充氣復活兔+兔仔燈飾

 

 

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