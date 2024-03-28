Netflix片單 | 復活節假期長劇推介！懸疑驚悚神劇《怪奇物語》 / 男神宋江主演《Sweet Home》 / 楊冪、趙又廷經典玄幻愛情劇《三生三世十里桃花》

明日開始就放假，一連四日的假期，大家有安排活動嗎？如果大家長假期不想出外和其他人迫，最好的做法一定是好好留在家中，享受一下Me Time。但留在家中，可以做些甚麼呢？對，一定是煲劇！平時有很多劇集都是長篇，大家生活如些忙碌，都未必有時間看完，所以今次就推介一下長假期必睇長篇劇集，全部在Netflix上都看到哦，趁這長假期煲完它們吧！

長假期必睇劇集推介│1. 王冠 - The Crown：取材自真實事件！伊莉莎白二世女王的故事



在2016起播出的《王冠》一共有6季，一共有60集，虛構的《王冠》取材自真實事件，以戲劇化角度講述伊莉莎白二世女王的故事，以及她在位時的政治事件和個人經歷。而最近播出的第6季更會有戴安娜王妃，講述其心路歷程及車禍離世等事件。如果大家對英國王室有點興趣的話，可以看一看這套哦！

圖片來源：Netflix

圖片來源：Netflix

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