睇九展演唱會 + 九龍灣一日遊提案！去電影、韓星MV取景地 / $48起食一人前燒肉套餐 / 歎北海道帶廣名物稀有豚肉丼

睇演唱會去紅館、亞博之外，愈來愈多人會去九龍灣國際展貿中心（九展）睇Show，大家有沒有看過呢？作為歌迷、Fans，睇騷前一定要飲飽食醉，開場先可以落力為偶像應援。好，今次就會為大家推介一下九龍灣國際展貿中心附近的美食，順便來一個九龍灣一日遊提案！

九展演唱會+九龍灣一日遊提案│1. 零碳天地：都市中的綠洲！藝文青必去玻璃藝術裝置打卡

第一個地方要介紹的是零碳天地，建造業零碳天地是香港第一座零碳建築，這地方經常舉行展覽和教育活動，有不同的打卡位，而由今日起至2024年4月25日就有藝文青必去打卡的限時「捕築 · 光影」玻璃藝術裝置，免費入場。大家可以在忙碌的都市中找到一個綠洲，零碳天地種植超過200種樹木及植物，大家可以輕鬆、自在地休憩。

圖片來源：零碳天地

零碳天地

地址：香港九龍九龍灣常悅道 8 號

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