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05/04/2024

韓劇推介 | 最新全球最愛韓劇、韓流演員Top5出爐！《黑暗榮耀》、《愛的迫降》輸畀呢齣！邊位演員連續11年奪冠？睇埋最愛韓流演員劇集推介

#影視娛樂 #演員 #愛的迫降 #韓國 #韓流演員 #黑暗榮耀 #劇集 #劇集推介 #韓劇
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Text: Sammy Leung

　　近十年，韓流文化在全球發展迅速，就算你平時沒有看韓劇或者是留意韓國文化的人，相信都能很快講出幾套劇集或者是演員的名字。韓國文化體育觀光部和韓國國際文化交流振興院每年均會發表「海外韓流實態調查報告書」，而2024年的海外韓流實態調查報告書出爐，當中就整合了全球最喜愛韓國演員等名單，今次就跟大家看看全球最喜歡韓劇及全球最愛韓流演員的Top 5吧！

 

全球最愛韓劇│第5名：末日騎士 - Black Knight

 

　　在全球最愛韓劇排名中，第5位是2023年播出的《末日騎士》，《末日騎士》由金宇彬、宋承憲、李絮、姜有錫主演，故事講述西元2071年，因為空氣污染的問題，人類要用呼吸器維生。在這反烏托邦光景中，人類要生存下去，全靠所謂的「末日騎士」，他們可不是普通的快遞員，而是具備非凡戰鬥實力的快遞司機。大家想看的話，可以在Netflix上找到哦！

 

圖片來源：Netflix

 

預告：

 

 

下一頁：全球最韓劇第4名

 

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