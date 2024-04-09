  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

09/04/2024

韓星排名 | 外國票選韓國最靚仔男演員Top 10！玄彬只排第19？第2名李敏鎬輸超過13萬票畀第1名？「臉蛋天才」車銀優第4名！即睇男明星推介作品及排行榜連結

#韓劇 #影視娛樂 #劇集 #韓星 #片單 #朴敘俊 #京城怪物 #黃寅燁 #李鐘奭 #羅曼史是別冊附錄 #朴炯植 #池昌旭 #張根碩 #車銀優 #李準基 #李敏鎬 #藍海傳說 #金泰亨
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　常常看劇的你，有沒有一個韓國男明星在你心目中是最靚仔呢？外國網站kingchoice早前票選了韓國最靚仔男演員，當中玄彬只排第19，而第一名更加贏第二名超過13萬票！而今次的結果是4月9日截稿前，一齊來看看你的偶像有沒有上榜！

 

外國網票選韓國最靚仔男演員│第10名：朴敘俊 - 8,244票

 

　　第10名是朴敘俊，他於2011年出道，在2015年主演電視劇《她很漂亮》，以池晟俊一角爆紅。他的代表作有《菜鳥警校生》、《尹食堂2》、《她很漂亮》、《金秘書為何那樣》及《梨泰院Class》。而他在綜藝《尹食堂2》待客之道、英文與西班牙文都相當出色，令到超多網友大讚！

 

圖片來源：金秘書為何那樣

 

朴敘俊推介作品：京城怪物 - Gyeongseong Creature 

 

 　　《京城怪物》由朴敘俊及韓韶禧主演的，故事發生在 1945 年春季，講述了兩個年輕角色與一個源於人類貪婪的怪物奮力搏鬥的故事。大家可以在Netflix上看到！

 

 

 

下一頁：外國網票選韓國最靚仔男演員第9名

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#韓劇 #影視娛樂 #劇集 #韓星 #片單 #朴敘俊 #京城怪物 #黃寅燁 #李鐘奭 #羅曼史是別冊附錄 #朴炯植 #池昌旭 #張根碩 #車銀優 #李準基 #李敏鎬 #藍海傳說 #金泰亨

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk