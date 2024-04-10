Netflix費用 | 即日起3個月費計劃加$10至$15！最低消費超過$70！4K畫質高級方案破百元？呢個地區比香港平逾一半

Netflix繼之前宣布陸續打擊「寄生蟲」用戶，謝絕非同住用戶後，即日起月費計劃悄悄地加價！3個計劃方案分別加幅$10至$15，收費比日本、韓國及台灣還要高。相信聽到「加價」兩字，大家都會十分激動，很想一下子取消付款。先別心急，現在即睇最新價格和方案內容，才決定要繼續付費，抑或終止訂閱吧！

Netflix費用 ︳ 3大月費計劃加$10至$15！4K畫質方案破百元

最近Netflix很多熱播劇集及電影，有《周處除三害》、《三體》等等。還在細選自己的待看清單嗎？Netflix宣布即日起將加價！大家想繼續收看心水影集，就要以最新價目訂閱計劃！「基本計劃」只適用於1部支援裝置觀賞及下載高畫質影視作品，加幅最少，由$63加至$73；而「標準方案」支援同時2部裝置上觀看及下載，而且可將1位未與您同住的人新增為額外成員，同樣加價$10，由$78增至$88！「高級方案」則是今期加價最多的計劃，可同時在4部裝置上觀賞、6部裝置下載4K及HDR超高畫質作品，兼增添2位非同住用戶，今次加價後費用破百元，由$93加至$108。

（圖片來源：Unsplash）

Netflix三個計劃方案最新價格及內容

1. 基本方案

● 盡情享受電影、節目和手機遊戲，不受廣告打擾

● 可同時在1部支援裝置上觀賞

● 以高畫質觀賞

● 可在1部支援裝置中下載

費用：$73（舊價$63）

2. 標準方案

● 盡情享受電影、節目和手機遊戲，不受廣告打擾

● 可同時在2部支援裝置上觀賞

● 以全高畫質觀賞

● 可同時在2部支援裝置中下載

● 可將1位未與您同住的人新增為額外成員

費用：$88（舊價$78）（可新增額外成員名額，每位每月需多付$28）

3. 高級方案

● 盡情享受電影、節目和手機遊戲，不受廣告打擾

● 可同時在4部支援裝置上觀賞

● 以超高畫質觀賞

● 可同時在6部支援裝置中下載

● 最多可將2位未與您同住的人新增為額外成員

● Netflix 沉浸式音效

費用：$108（舊價$93）（可新增額外成員名額，每位每月需多付$28）

Netflix在不同地方的收費稍有差異，但香港最新收費比台灣、韓國及日本還要高，而土耳其的計劃費用更平香港逾一半，基本、標準及高級方案分別收費119.99 土耳其里拉（即約$30）、176.99 土耳其里拉（即約$43）、229.99 土耳其里拉（即約$56）。大家看過最新價格後，有沒有取消訂閱的衝動，還是覺得尚可接受呢？