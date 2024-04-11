香港潑水節2024 | 香港潑水節2大好去處推介！十多個活動免費入場：玩遊戲贏泰國雙人自由行套票 / 傳統泰服打卡 / 泰式市集 / 睇泰國歌舞

泰國潑水節對泰國人來說是傳統新年節日，在四月準備祈求新的一年好運，年輕人會相互潑水收集一整年的好運。在這重要的日子，香港都有龍城美食潑水泰繽紛及泰國政府旅遊局的泰國節2024，當中有超過10個活動，好像是泰國特色市集、泰國服飾體驗、潑水節傳統工藝「Nam Ob Thai」手作坊等，即睇！

潑水節2024│1. 龍城美食潑水泰繽紛：7大活動免費入場！泰國特色市集品嘗到正宗美食+泰國服飾體驗

相信大家都聽過18區日夜都繽紛，而今年的「龍城美食潑水泰繽紛」就是其中一個活動之一。素有「小曼谷」之稱的九龍城會在2024年4月12至14日舉行「龍城美食潑水泰繽紛」，共慶泰國新年。當中有不少泰國元素的活動，好像是泰式特色市集、車尾箱市集、泰拳邀請賽、泰國服飾體驗等。而「潑水體驗 x 電音體驗報名」已滿額，不過沒關係，大家可以在泰式特色市集品嘗到正宗的泰國美食，又可以著泰國服飾體驗獨特的泰國文化。即睇「龍城美食潑水泰繽紛」7大活動時間表，全部免費入場，無須登記：

1. 泰國特色市集

地點：九龍城賈炳達道公園足球場

時間：4月12日下午2時至10時半；4月13日至4月14日中午12時至10時半

圖片來源：kcsongkranhk.com

2. 車尾箱市集

地點：九龍城城南道

時間：4月12日下午6時至10時半；4月13日至4月14日中午12時至10時半

圖片來源：kcsongkranhk.com

3. 泰國歌舞

地點：九龍城賈炳達道公園足球場

時間：4月14日下午1時半至2時

圖片來源：kcsongkranhk.com

4. 泰國服飾體驗

地點：九龍城賈炳達道公園

時間：4月13日至4月14日下午1時至6時

圖片來源：kcsongkranhk.com

5. 潑水節嘉年華典禮

地點：九龍城賈炳達道公園足球場

時間：4月13日下午12時45分至1時半

圖片來源：kcsongkranhk.com

6. 泰拳邀請賽

地點：九龍城賈炳達道公園足球場

時間：4月13日下午4時至5時

圖片來源：kcsongkranhk.com

7. 泰拳演示

地點：九龍城賈炳達道公園足球場

時間：4月14日下午3時至4時

圖片來源：kcsongkranhk.com

龍城美食潑水泰繽紛

日期及時間：4月12日下午2時至10時半；4月13日至4月14日中午12時至下午10時半

地點：九龍城賈炳達道公園及城南道

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