台劇《不夠善良的我們》5大看點！小三林依晨許瑋甯成情敵 / 編劇大有來頭 / 超多成人才懂金句 ！配樂由這位金曲歌后操刀

如果有煲劇的習慣，可能大家最近都會看到台灣劇集《不夠善良的我們》(Imperfect Us)，在劇集播放後就有勁多討論。大家又有沒有去黃Viu看一看這套呢？剛好播了2集，不如我們一齊看看《不夠善良的我們》的5大看點，當中有超好戲的演員之外，原來連編劇的都大有來頭！

不夠善良的我們看點│1.編劇原來是她！

一套劇集好不好看，故事劇本當然佔很大的因素。而今次《不夠善良的我們》由徐譽庭編劇及執導，徐譽庭的作品真的超多超多，大家可能都有看過。她的代表作品有《流星花園Ⅱ》、《深情密碼》、《我可能不會愛你》、《長在麵包樹上的女人》、《植劇場－荼蘼》等，而她更因為《我可能不會愛你》在第47屆金鐘獎得到戲劇節目編劇獎；因為《植劇場－荼蘼》在第22屆亞洲電視大獎得到最佳原創劇本獎。所以如果你十分喜歡以上作品的話，就一定要看《不夠善良的我們》！

不夠善良的我們看點│2.演員陣容

第二個看點，一定要說說演員陣容！《不夠善良的我們》今次的演員陣容有林依晨、許瑋甯、賀軍翔及柯震東，真的是超強卡士！如果大家有留意台灣娛樂圈，一定認識這四位吧！四人都有不少代表作，好像林依晨的《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》；許瑋甯的《誰是被害者》、《她和她的她》；賀軍翔的《惡魔在身邊》、《上流俗女》；柯震東的《那些年，我們一起追的女孩》、《月老》。看過的話都會知道他們演技很好，真的很期待《不夠善良的我們》之後的發展！

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