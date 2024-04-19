19/04/2024
HK Express新航線直飛海南島三亞！機票最平$1,448起！必睇食玩打卡推介︰人氣椰子雞、清補涼甜品！「海南聖托里尼」cafe／名牌酒店無邊際泳池
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香港快運航空（HK Express）又有新航點！由香港直飛至海南省三亞的全新航線將於 5 月 10 日正式開通，不用 2 小時機程到達海島度假，好好享受陽光與海灘。若於指定日子內預訂三亞航線機票，單程票價更低至 $328，到底三亞有甚麼好食好玩呢？
（圖片來源︰IG @qinqianfeng）
HK Express 為慶祝三亞新航線，即日起至 4 月 21 日（晚上23:59）於官網或手機 App 預訂三亞航線機票，2024 年 5 月 10 日至 8 月 31 日期間出發的單程票價，低至港幣328元*起。顧客只需於2024年 4月17日（上午11時30分）至4月21日（晚上23:59）期間登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂三亞航線機票，以及於 2024 年 5 月 10 日至 8 月 31 日期間出發的機票，連稅後來回機票最平 $1,448 起。
（圖片來源︰HK Express）
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