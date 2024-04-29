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29/04/2024

總統戲院4.30結業！盤點香港僅存懷舊小型戲院：寶石戲院最有年代感！屯門邊間戲院以平戲飛見稱？

#戲院 #巴黎倫敦紐約米蘭戲院 #寶石戲院
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Text: Louise Yuen

　　於 1966 年開業的總統戲院屹立銅鑼灣逾半世紀，所屬的新寶院線日前突然在社交網站宣布該戲院將於 4 月 30 日「光榮結業」，令戲迷大感不捨，並紛紛到場告別這間充滿年少回憶的電影院。總統戲院以外，香港還遺下甚麼小型戲院呢？

 

香港小型戲院｜港島：總統戲院

 

　　位於謝斐道的總統戲院不只是區內的平民戲院，更是目前僅存的少數單幢式戲院。戲院於 1966 年 10 月開幕，主要放映港產片，直至 90 年代易手重建，把原本逾千個座的大影院，面積縮半變成提供兩個合共 428 個座位的迷你影院。可惜從前人們在戲院門外買魷魚、炒栗子，再入場觀看電影的畫面亦一去不復返。

 

 
 
 
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香港小型戲院｜九龍：寶石戲院

 

　　若是紅磡街坊，總會去過寶石戲院看電影，它是目前本港唯一一家仍以人手劃位方式售票的戲院，不曾改用過電腦劃票或網上售票，而且每期只上映 2 部電影。寶石戲院雖然在 2012 年曾進行翻新，但保留著 70 年代雲石牆配日光燈的戲院裝修風格，牆上掛上舊電影海報，甚至展出舊式 35mm 電影放映機，連放映廳也用上舊式椅子，裏裏外外充滿年代感。

 

（圖片來源︰IG @win_naa）

（圖片來源︰IG @c.hkg.m）

（圖片來源︰long_b_dad）

 

寶石戲院

地址︰紅磡 ‎寶其利街2號J

電話︰2365 7116

 

香港小型戲院｜新界：巴黎倫敦紐約米蘭戲院

 

　　最為人熟悉的新界區小型戲院，要數巴黎倫敦紐約米蘭戲院。現時華懋院線唯一的戲院，由 1989 年開幕至今，它已駐足屯門近 30 年，雖然戲院裝修破舊，但戲飛年前低至 $40，以廉價著稱。至於為何以城市命名，據說因為以前的戲院影院分為巴黎、倫敦及紐約，改建成四間影院後並增加米蘭，共 1026 個座位。

 

 
 
 
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巴黎倫敦紐約米蘭戲院

地址︰屯門河傍街康麗花園地下

電話︰2452 2123

 

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