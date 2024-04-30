30/04/2024
荷蘭足球名宿雲達沙遊香港！公開單車遊貼地行程︰坐南生圍橫水渡！一次過賞3大錦田歷史古蹟
Louise Yuen
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Text: Louise Yuen
曾經效力曼聯的 53 歲荷蘭足球名宿雲達沙，近日在社交網發布一段與太太快閃香港的旅遊短片。片中所見，兩人不只在旺角逛街、尖東賞維港夜景，想不到更踩單車遊遍元朗及錦田，行程貼地！
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雲達沙遊香港｜南生圍橫水渡
南生圍位處於錦田河及山貝河之間，望出去就是大片山河美景，加上雀鳥如小白鷺、瀕危黑臉琵鷺也在此棲息，成為鬧市中難得找到一片寧靜綠洲；近年因電影、電視劇紛紛前來取景拍攝，吸引大家都慕名而來、郊遊一下。雲達沙夫婦今次就踩單車遊南生圍，更學當地居民以橫水渡過河！要知道這是全港唯一仍然運作的橫水渡，由船夫人力划船來往山貝河，船程雖然短短 1 分鐘，但絕對是值得一試的有趣體驗。下船後亦可於南生圍的婚紗橋、蘆葦田打卡、觀鳥，或者慢步魚塘，好好享受大自然。
（圖片來源︰旅發局）
南生圍橫水渡
地址︰新界元朗南生圍（地圖）
電話︰9316 5995
收費︰每人$7（攜單車上船另加 $1）
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