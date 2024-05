煲劇片單 | 5月電影、Netflix、Disney+劇集大盤點！古天樂林峯還原80年代九龍城寨 / 《重慶森林》30周年4K修復經典 / 劉俊謙《我在這裡等你》！同場加映：黃Viu、TVB及ViuTV推介

進入5月,大家看完4月的推介電影及劇集了嗎?覺得哪一套是必定要睇?5月又有許多的香港電影及外國劇集,今次除了會介紹電影、Netflix及Disney+外,還有會黃Viu、TVB及ViuTV的推介!各位影視迷,Gogogo!

【5月片單|上映電影推介】1. 九龍城寨之圍城 - Twilight of the Warriors: Walled In:高度還原80年代九龍城寨

香港動作驚悚片《九龍城寨之圍城》由鄭保瑞執導,主演有古天樂、林峯、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、伍允龍、張文傑。故事發生在八十年代的九龍城寨,林峯飾演的落難青年陳洛軍誤闖城寨,更發現這個地方亂中有序,更認識到了一眾好兄弟。本以為自己可以在九龍城寨找到一個棲身之所,這時傳出洪金寶飾演的惡勢力大老闆對城寨虎視眈眈。眾人以古天樂飾演的龍捲風馬首是瞻,一齊保衛城寨。

劇中,大家除了可以欣賞劇情之外,更可以看到不少動作戲及80年代的城寨,還原度相當高!

上映日期:已上映

預告:

【5月片單|上映電影推介】2. 重慶森林 - Chungking Express:上映30周年4K修復版經典重映

《重慶森林》是1994年的香港電影,由王家衛執導,梁朝偉、林青霞、王靖雯、金城武、周嘉玲主演,今年是上映30周年,所以英皇戲院會播出4K修復版經典重映,還未看過的朋友記得去看!當時梁朝偉更成為金像獎及金馬獎雙料影帝!

重映日期:已上映

預告:

【5月片單|上映電影推介】3.從今以後 - All Shall Be Well:同志權益議題

《從今以後》由區嘉雯、李琳琳、太保、廖子妤、梁仲恆主演,是一套女同志議題電影,故事中Angie與 Pat是相守逾40年的女同志,二人的關係公開,和家人的關係密切。但Pat 突然在睡夢中猝死,因為沒有遺囑的關係,遺產全由近親繼承。Angie一直居住在Pat 的單位,但這時候面對Pat家人各有盤算,到底Angie可不可以爭取到底,還是要放棄二人的家?

上映日期:已上映

預告:

【5月片單|上映電影推介】3. 但願人長久 - Fly Me to the Moon:金馬奬影帝吳慷仁主演!

《但願人長久》由祝紫嫣、謝咏欣、吳慷仁、袁澧林、許恩怡等人主演,故事劃分成3個時期,包括1997年、2007年、2017年。新移民子圓及妹妹子缺兩姊妹在香港成長,小時候生活除了有身份認同、貧窮問題外,還有一個吸毒的父親。二人小時候會討好父親,但年紀漸大就會反抗、逃離。到底長大後,她們可以掙脫父親嗎?





上映日期:已上映

預告:

【5月片單|上映電影推介】4. 猿人爭霸戰:猩凶帝國 - Kingdom of the Planet of the Apes:《猿人爭霸戰》系列電影新一章

《猿人爭霸戰:猩凶帝國》是《猿人爭霸戰》系列電影全新一章,當中會有更宏大世界觀。在凱撒統治後的未來,猿人已成為優越物種,人類倒退到原始狀態。而新猿人領袖彼沙墨士凱撒上場,在奴役其他部落更搜捕人類。年輕的猩猩諾亞Noa,認為猿人與人類可以和平共存,猿人與人類之間誰主宰地球?

上映日期:2024年5月9日

預告:

【5月片單|上映電影推介】5. 12.12:首爾之春 - 12.12: The Day:改編自「雙十二政變事件」

韓國電影《12.12:首爾之春》由黃晸珉、鄭雨盛、李聖旻、朴海俊、金成均主演,改編自「雙十二政變事件」,故事發生在1979年,在前總統朴正熙遇刺後,權力真空,南韓獨裁專制的日子暫告一段落。而這時陸軍少將全斗煥在12月12日發起軍事政變,政府軍和叛軍之間,誰會決定國家的命運?

上映日期:2024年5月16日

預告:

【5月片單|上映電影推介】6. 我在這裡等你 - A Balloon's Landing:港台男神主演愛情電影



《我在這裡等你》由劉俊謙及范少勳主演,故事講述劉俊謙飾演的失意的香港作家天宇,偶遇范少勳飾演的台北街頭混混阿翔,二人一齊去尋找通往天堂的鯨逝灣,原來這世界上總有一個跟你相似,並等待你的人。

上映日期:5月15日

預告:

