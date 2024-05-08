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08/05/2024

HK Express香港快運新行李政策！一文睇晒4大票價行李規定：最平票價禁止帶喼？寄艙行李重量逐件計！之前已買機票點算？

#HK Express #平機票 #行李 #機票 #Travel news #快閃 #0+3 #短線遊 #旅行 #香港快運 #旅遊
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Text: Sammy Leung

　　講到平機票，很多人一下子都會想到HK Express，大家平時會坐嗎？過往HK Express最平票價的機票，可以帶手提行李喼上機，超適合快閃的朋友。而今日（8日），HK Express宣布推出全新票價選項，改制之後，如果你選擇最平機票「輕便飛」，就不能帶手提行李喼上機了！一文帶你睇HK Express 4種票價選項！

 

　　HK Express香港快運航空（香港快運）在5月8日宣布推出全新票價選項，即由以往的2種票價選項增加到4種，包括「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」，到底這4種票價選項有甚麼的不同呢？

 

 

HK Express行李│1.輕便飛：上限為7公斤的隨身物品1件！必須放入前方座位下方

 

　　如果大家有坐過HK Express，可能都知道以往選擇最平機票，是可以帶一個手提行李喼上機。但在新制之下，HK Express新增了「輕便飛」票價，「輕便飛」只包重量上限為7公斤的隨身物品1件，即是大家不能帶手提行李喼上機了，而隨身物品必須放入前方座位下方，更有尺寸規定，所以大家一定要留意！「輕便飛」票價都不包括寄艙行李、預先選位及指定時間內更改航班，大家要再額外加購及付費。

 

 

HK Express行李│2.經濟飛：隨身物品1件及登機行李1件！重量上限合計不能超過7公斤

 

　　大家想輕便去旅行，帶一個小小的手提行李的話，可以選擇「經濟飛」，「經濟飛」包括隨身物品1件及登機行李1件，重量上限合計不能超過7公斤。「經濟飛」票價都不包括寄艙行李、預先選位及指定時間內更改航班，大家要再額外加購及付費。所以大家要小心，「經濟飛」是隨身物品1件及登機行李1件合計不能超過7公斤！

 

 

下一頁睇埋其他票價行李制度！已買機票怎麼辦？

 

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