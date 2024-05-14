TVB新劇《家族榮耀之繼承者》開播！勾心鬥角劇集必睇推介：佘詩曼、羅嘉良爭做繼承人 / 內地大快人心《星漢燦爛·月升滄海》 / 超寫實職場鬥爭背叛《理想之城》

這兩天，網上都在討論佘詩曼新劇要開播，對，《家族榮耀之繼承者》13日開始播出了！一聽名字，就知道這套劇集是家族商戰、勾心鬥角類型的劇集。劇迷最喜歡收看這種爭鬥劇集，看到劇中人物鬥過你死我活，主角最後取得勝利，實在大快人心！所以今次為大家推介一些不同類型的爭鬥劇，有家族爭產的，有宮鬥的，當然少不了職場上勾心鬥角！

爭鬥劇推介│1. 家族榮耀之繼承者 - Modern Dynasty Part 2：War of Others：超強演員陣容！佘詩曼羅子溢羅嘉良爭做繼承者

優酷和寰亞電視節目製作聯合製作的《家族榮耀之繼承者》將在下周(13日)於TVB播出，由佘詩曼、林峯及羅子溢領銜主演，更有羅嘉良、許紹雄、黃浩然、余安安、張鳳妮、陳靜、梁靖琪、陳瀅及王敏奕聯合演出，演員陣容超強！雖然這是《家族榮耀》的續集，但劇情上沒有關聯，是一個全新的故事。

故事講述豪門家族丘氏集團創辦人丘瀚洋爺突然病重，集團主席的代理要務落在家族中一直不得勢的長孫女丘皓兒身上，丘家一夜變天，淡泊名利長子丘守仁及大權在手的丘守義及守義之子智斌又會怎樣處理這事件？這時，曾為丘皓兒的初戀情人的丘氏集團代表律師高浚又怎協助丘皓兒成為丘式集團的「繼承者」？

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