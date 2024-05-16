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16/05/2024

深圳好去處｜普普藝術代表人物Andy Warhol《重複永恆》原著展登場！現場觀賞《金寶湯罐頭》、《瑪麗蓮夢露》代表作！即睇地址、入場費詳情

#瑪麗蓮夢露 #打卡熱點 #藝術 #金寶湯罐頭 #展覽 #北上食買玩 #北上玩樂 #Andy Warhol #深圳
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Text: Louise Yuen

　　放假就北上去深圳吃好東西、掃平貨漸成常態，其實深圳也有不少玩樂好去處，像中華華潤大廈藝術中心美術最近舉行《重複永恆－安迪沃荷藝術原著展》，Andy Warhol 展出過百件藝術作品，當中包括最為人熟悉的金寶湯罐頭、瑪麗蓮夢露系列，趁住佛誕假期和周末一於去深圳睇展覽。

 

 

　　《重複永恆－安迪沃荷藝術原著展》分為 4 個主題區，包括「標新立異」、「超級符號」、「生如夏花」及「我的時代」，把 Andy Warhol 過百件繪畫、攝影、絲網印刷及廣告作品，並以不同時期區分。像「標新立異」展區，主打藝術家早期具創新性及革命性的作品，「超級符號」展區則著重「重複性」的藝術作品，最吸引是可以欣賞到其代表作《金寶湯罐頭》，如何把商業標誌變成創作符號。「生如夏花」展區當中的《花》、《瑪麗蓮夢露》系列都見證 Andy Warhol 的藝術事業高峰期。最後是「我的時代」是探討 Andy Warhol  的作品如何體現時代的精神面貌，詮釋出富有個人特色的作品。

 

 

「重覆永恒」安迪沃霍爾藝術原作展

地址：深圳市南山區科苑大道中國華潤大廈B1層

日期：即日至 2024 年 7 月 10 日

展出時間：星期一至四 1pm-9pm、星期五 1pm-10pm、星期六、日及公眾假期 10am-10pm

門票︰每人 $106 起（Klook 可預訂）

交通：地鐵 2 號線「後海站」G出口

 

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